పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం

- ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన
- ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బ
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్లో కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వాయవ్య ప్రాంతంలోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. దీంతో జైలులో ఉన్న మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్కు చెందిన పాకిస్థాన్ తెహ్రీక్ ఇ ఇన్సాఫ్ (పీటీఐ) పార్టీ నేతృత్వంలోని ప్రావిన్షియల్ ప్రభుత్వం అధికారాలను కోల్పోయింది. ఆదివారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ నేతృత్వంలో జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం చేసిన సిఫార్సులకు జర్దారీ ఆమోదం తెలిపారు. భద్రతకు సంబంధించిన రాజ్యాంగంలోని రెండు అధికరణాల ఆధారంగా అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించినట్లు అల్ జజీరా వెల్లడించింది.
ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో ఉగ్రవాదంపై పోరాటం విషయంలో ప్రావిన్షియల్ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా వెనక్కి తగ్గిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. భద్రతా పరిస్థితులను సమీక్షించిన అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు షరీఫ్ కార్యాలయం తెలిపింది. అయితే, అత్యవసర పరిస్థితి నేపథ్యంలో ప్రావిన్స్ పరిపాలనను ఏ విధంగా నిర్వహించనున్నారనే వివరాలను అధ్యక్షుడి కార్యాలయం వెల్లడించలేదు.
నిరసన ప్రదర్శనకు సిద్ధమవుతున్న వేళ
ఈ పరిణామం ఇమ్రాన్ ఖాన్ మద్దతుదారులు ఇస్లామాబాద్ వైపు నిరసన ప్రదర్శనకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో చోటుచేసుకుంది. జైలులో ఉన్న తమ నాయకుడిని విడుదల చేయాలనే డిమాండ్తో పీటీఐ కార్యకర్తలు ఆందోళనలకు సమాయత్తమవుతున్నారు. మూడేళ్లకు పైగా జైలులో ఉన్నప్పటికీ ఇమ్రాన్ ఖాన్కు దేశవ్యాప్తంగా గణనీయమైన ప్రజాదరణ ఉందని అల్ జజీరా పేర్కొంది.
ఇటీవలి కాలంలో పాకిస్థాన్లో ఉగ్రవాద దాడులు పెరగడం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పీటీఐ పాలిత ప్రావిన్స్ ప్రభుత్వానికి మధ్య విభేదాలు తీవ్రం కావడం ఈ నిర్ణయానికి నేపథ్యంగా ఉన్నాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ మద్దతుదారులు చేపట్టనున్న ఇస్లామాబాద్ మార్చ్ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.
అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటనతో ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో పరిపాలన, భద్రతా వ్యవహారాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ పెరగనుంది. ఈ చర్యపై పీటీఐ స్పందన, ఇమ్రాన్ ఖాన్ విడుదల కోసం చేపట్టే తదుపరి నిరసనలు, కేంద్రం-ప్రావిన్స్ మధ్య రాజకీయ ఘర్షణలు పాకిస్థాన్లో తదుపరి పరిణామాలకు కీలకం కానున్నాయి.