 Bihar: కోటి ఉద్యోగాలు.. పరిశ్రమలకు ఉచిత భూములు.. నితీష్‌ ఎన్నికల హామీలివే.. | Bihar CM Nitish Kumar Pre Poll Bonanza Ahead Of Bihar Assembly Elections 2025, Check His Tweet Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bihar Elections 2025: కోటి ఉద్యోగాలు.. పరిశ్రమలకు ఉచిత భూములు.. నితీష్‌ ఎన్నికల హామీలివే..

Aug 16 2025 11:22 AM | Updated on Aug 16 2025 11:44 AM

Nitish Kumars Pre Poll Bonanza in Bihar

పట్నా: బీహార్‌లో ఈ ఏడాది చివరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో సీఎం నితీష్‌ కుమార్‌ పలు ఎన్నికల హామీలను గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వం రాబోయే ఐదేళ్లలో యువతకు కోటి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుందన్నారు. 2020లో ‘సాత్ నిశ్చయ్-2’ కార్యక్రమం కింద నిర్దేశించిన లక్ష్యల మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఇతర ఉపాధి మార్గాల ద్వారా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 50 లక్షల మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించిందని సిఎం వివరించారు.

సీఎం నితీష్‌ కుమార్‌ తన ‘ఎక్స్‌’ ఖాతాలో తమ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే కార్యక్రమాలను తెలియజేశారు. తమ ప్రభుత్వం కొత్త వ్యాపారాలకు ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తుందని, బీహార్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వ్యవస్థాపకులకు ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీని అందిస్తామని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం రాబోయే ఐదేళ్లలో కోటి మంది యువతకు ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందన్నారు. బీహార్‌లో పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించేందుకు సీఎం నితీష్ కుమార్ చేసిన ప్రధాన హామీలివే..
 

ప్రోత్సాహకాలు రెట్టింపు 
మూలధన సబ్సిడీ, వడ్డీ సబ్సిడీ, జీఎస్‌టీ రీయంబర్స్‌మెంట్ కోసం అందించిన మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేయడం.

పరిశ్రమలకు భూమి 
పరిశ్రమల స్థాపన కోసం ప్రతి జిల్లాలో భూమిని  కేటాయించనున్నారు.

ఉపాధికి ఉచిత భూమి 
అధికంగా ఉపాధిని కల్పించే పరిశ్రమలకు ఉచితంగా భూమి ఇవ్వనున్నారు.

భూ వివాదాల పరిష్కారం 
పరిశ్రమల కోసం కేటాయించిన భూమికి సంబంధించిన ఏవైనా వివాదాలు వెంటనే పరిష్కరించనున్నారు.

కాలపరిమితి ప్రయోజనాలు 
ఈ ప్రయోజనాలు రాబోయే ఆరు నెలల్లో పరిశ్రమలను స్థాపించే వ్యవస్థాపకులకు  అందనున్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'వైట్‌లో లుక్‌.. హార్ట్‌లో హుక్‌' అంటున్న అనన్య నాగళ్ళ (ఫోటోలు)
photo 2

భీమవరం టాకీస్ పై ఒకేసారి 15 చిత్రాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : పార్శీల నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ 'వేదిక' (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Chandrababu Govt Free Bus Scheme Cheating Exposed 1
Video_icon

KSR Live Show: ఉచిత బస్సు పథకం.. అసలు రంగు ఇదే!
Terrorist Movement In Dharmavaram Sathya Sai District 2
Video_icon

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఉగ్రవాదుల కదలికలు
Flexi War In Suryapet Uttam Kumar Reddy Vs Jagadish Reddy 3
Video_icon

రప్పా రప్పా పేరుతో ఉత్తమ్ కుమార్ అనుచరుల హోర్డింగ్ లు

Chittor Women Key Comments On Chandrababu Free Bus Scheme 4
Video_icon

మోసపోకండి.. బాబు ఫ్రీ బస్సు పథకంపై మహిళలు కీలక వ్యాఖ్యలు
YS Jagan Wishes On The Occasion Of Krishnashtami Festival 5
Video_icon

రాష్ట్ర ప్రజలకు వైఎస్ జగన్ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు
Advertisement
 