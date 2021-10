ప్రేమకు భాషలేదు.. రీట్వీట్ల హోరు!

మరొకరిని మీలో భాగంగా ఇముడ్చుకోవాలనే ఒక ఆకాంక్షే ప్రేమ. మరొకరిని మీలో భాగంగా ఇముడ్చుకోవాలనే కోరిక వ్యక్తమైనప్పుడు మనం దానినే ప్రేమ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సమస్త ప్రాణులు తమ ప్రేమను పంచడం అనేది ఒకేలా ఉంటుంది. మనం ఆపదలో సాయం చేస్తే ఆ ప్రేమ మరింత రెట్టింపు అవుతుందనడానికి తాజాగా ఘటనే అద్దంపడుతోంది. తనను కాపాడిన ఒక పోలీస్‌ అధికారిని ఒక పిల్ల ఏనుగు ఆప్యాయంగా నిమురుతూ ఎలా పరవశించిపోతుందో చూడండి.

తమిళనాడులోని అటవీ శాఖ అధికారులు.. గాయపడిన ఒక పిల్ల ఏనుగును కాపాడి తల్లి ఏనుగు వద్దకు చేర్చారు. కాగా, పిల్ల ఏనుగును తీసుకువెళుతున్న క్రమంలో అది పోలీస్‌ అధికారి వెనకవైపు తడుముతూ తన ప్రేమను వ్యక్తీకరించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను అటవీ శాఖ అధికారి ప్రవీణ్‌ కశ్వన్‌ తన ట్వీటర్‌ హ్యాండిల్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ పిక్చర్‌ను షేర్‌ చేసిన రోజు వ్యవధిలోనే వేల సంఖ్యలో లైక్స్‌, వెయ్యికిపైగా రీట్వీట్లతో హోరెత్తింది. ఒక వైపు అటవీ శాఖ అధికారుల్ని ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతూనే ‘ప్రేమకు భాష లేదు’ అని అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ అని ట్వీట్ల మీద ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. ఇది ఫోటో ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌గా నిలుస్తుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Love has no language. A baby elephant hugging a forest officer. The team rescued this calf & reunited with mother. pic.twitter.com/BM66tGrhFA — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 14, 2021

Picture made my day. Thank you ❤️❤️ — Vish Roars (@vishwas_arora) October 14, 2021

Lots of love to innocent cute elephant baby — The Devil (@Sonu93258392) October 14, 2021

This picture is so powerful, it has the potential to be the conservation picture of the year! — Abhishek (@Casual_birder) October 15, 2021

Tears of joy in my eyes. You people are making lives of the inhabitants of the forests beautiful. God bless you and your team — Sounds of Music (@Haldikumkum) October 14, 2021