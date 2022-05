Navjot Sidhu: పటియాలా కోర్టులో లొంగిపోయిన సిద్ధూ

ఛండీగఢ్‌: మాజీ క్రికెట‌ర్‌, పంజాబ్‌ కాంగ్రెస్ నేతన‌వ‌జ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ శుక్ర‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం ప‌టియాల జిల్లా కోర్టు ముందు లొంగిపోయారు. 1988లో న‌మోదైన ఓ కేసులో సిద్ధూకు ఏడాది జైలు శిక్ష విధిస్తూ గురువారం సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా త‌క్ష‌ణ‌మే కోర్టు ముందు లొంగిపోవాల‌ని కూడా సిద్ధూకు స‌ర్వోన్న‌త న్యాయ‌స్థానం సూచించింది.

ఈ నేప‌థ్యంలో కోర్టు ముందు లొంగిపోవ‌డానికి త‌న‌కు ఎలాంటి అభ్యంత‌రం లేద‌ని చెప్పిన సిద్ధూ... అనారోగ్య కార‌ణాల వ‌ల్ల తాను లొంగిపోయేందుకు కొంత స‌మ‌యం ఇవ్వాలంటూ శుక్ర‌వారం సుప్రీంకోర్టులో పిటిష‌న్ దాఖ‌లు చేశారు. ఈ పిటిష‌న్‌ను విచారించిన బెంచ్‌.. ఈ కేసులో ప్ర‌త్యేక బెంచ్ తీర్పు ఇచ్చినందున తాము జోక్యం చేసుకోలేమని తేల్చేసింది. సుప్రీంకోర్టు సీజే నేతృత్వంలోని బెంచ్ ను ఆశ్ర‌యించాల‌ని సూచించింది.

సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఈ మాట వినిపించినంత‌నే శుక్ర‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం ఇంటి నుంచి బ‌య‌లుదేరిన సిద్ధూ..ప‌టియాల కోర్టు ముందు లొంగిపోయారు.

Patiala, Punjab | He (Navjot Singh Sidhu) has surrendered himself before Chief Judicial Magistrate. He is under judicial custody. Medical examination and other legal procedures will be adopted: Surinder Dalla, media advisor to Congress leader Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/U13TDDOPju

