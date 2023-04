ఛండీగఢ్‌: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, పంజాబ్‌ కాంగ్రెస్‌ నేత నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధూ.. పది నెలల తర్వాత జైలు నుంచి విడుదల కాబోతున్నారు. 34 ఏళ్ల కిందటి నాటి ఓ కేసులో.. కిందటిఏడాది ఆయనకు జైలు శిక్ష పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పాటియాలా జైలు నుంచి శనివారం(ఏప్రిల్‌1) విడుదల కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. బయటకు రాగానే తాను మీడియాతో ప్రసంగిస్తానంటూ ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ కూడా చేశారు.

వాస్తవానికి ఈ కేసులో నవజ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్ధూకి ఏడాది శిక్ష విధించింది సుప్రీం కోర్టు. దాని ప్రకారం మే నెలలో ఆయన విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ, శిక్షాకాలంలో సత్‌ప్రవర్తన కారణంగానే ఆయన ముందుగా విడుదల అవుతున్నట్లు జైలు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆదివారాలు పోనూ, సత్‌ప్రవర్తన కింద 48 రోజుల్ని మినహాయించి.. ముందుగానే సిద్ధూను రిలీజ్‌ చేయబోతున్నారట. ఈ విషయాన్ని సిద్ధూ న్యాయవాది హెచ్‌పీఎస్‌ వర్మ కూడా ధృవీకరించారు.

Will address the media outside patiala jail around noon..

