దేశ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయొద్దు: దసరా వేడుకల్లో మోదీ

న్యూఢిల్లీ: విజయదశమి సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రామరాజ్య భావనను ప్రస్తావిస్తూ, ప్రజలందరికీ న్యాయం, సమాన అవకాశాలు కల్పించే పాలన అవసరమని అన్నారు. దేశ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే వ్యక్తులు, సమాజంలో విభేదాలు సృష్టించే శక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం ఢిల్లీలో జరిగిన దసరా వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆయన, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి విజయదశమి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
భగవాన్ శ్రీరాముడి ఆదర్శాలను ప్రస్తావించిన మోదీ.. రామరాజ్యం అంటే పాలనలో ప్రజా సంక్షేమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడమని వివరించారు. కులం, మతం లేదా ఇతర భేదాలకు తావులేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం జరగాలని, అభివృద్ధి చెందేందుకు సమాన అవకాశాలు లభించాలని అన్నారు. పేదలు, అణగారిన వర్గాలకు సేవ చేయడం ప్రభుత్వంతో పాటు సమాజ బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేయడమే పాలనకు ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పౌరులను గౌరవించడం, వారి సంక్షేమానికి కృషి చేయడం ద్వారా ఆదర్శవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చని తెలిపారు. దేశాభివృద్ధిలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
దేశ ప్రతిష్ఠ, ఐక్యతకు ప్రాధాన్యం
దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగించే చర్యలను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరాన్ని మోదీ ప్రస్తావించారు. సమాజంలో చీలికలు సృష్టించే వ్యక్తులు, భారతీయ సంస్కృతిని ద్వేషించే ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఐక్యంగా నిలవాలని సూచించారు. దేశ ఐక్యతను, సాంస్కృతిక విలువలను కాపాడుకోవడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యతగా అభివర్ణించారు. విజయదశమి పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని గుర్తుచేస్తుందని, సత్యం, ధర్మం మార్గంలో నడిచేందుకు స్ఫూర్తినిస్తుందని మోదీ అన్నారు. శ్రీరాముడి జీవితం నుంచి పట్టుదల, బాధ్యత, ప్రజల పట్ల అంకితభావం వంటి విలువలను నేర్చుకోవాలని సూచించారు.
స్వావలంబనతోనే దేశాభివృద్ధి
భారత్ తన వనరులు, సామర్థ్యాలపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగాలని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సొంత శక్తిని పెంచుకోవడం దేశ పురోగతికి అవసరమని తెలిపారు. అభివృద్ధి చెందిన భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రజలందరి సమష్టి కృషి కీలకమని చెప్పారు. విజయదశమి వేడుకల సందర్భంగా మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ప్రజా సంక్షేమం, సామాజిక న్యాయం, జాతీయ ఐక్యత, స్వావలంబన ప్రధాన అంశాలుగా నిలిచాయి. ఈ విలువలను ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా సమాజంలో సామరస్యాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు దేశాభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించవచ్చన్నది ఆయన సందేశం.