తగలబడుతున్న ఆ దేశాన్ని చూసి భారత్‌ నేర్చుకోవాలన్న నేత

అల్బేనియా నిరసనలపై సంజయ్ రౌత్, ప్రియాంక చతుర్వేది మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు
ముంబై: శివసేన (యూబీటీ) నేతలు సంజయ్ రౌత్, ప్రియాంక చతుర్వేది మధ్య అల్బేనియాలో జరుగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలపై బహిరంగంగా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అల్బేనియాలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల నుంచి భారత్ పాఠాలు నేర్చుకోవాలని రౌత్ సూచించగా, హింసాత్మక నిరసనలను ఆదర్శంగా తీసుకోవడం ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకు విరుద్ధమని ప్రియాంక చతుర్వేది స్పష్టం చేశారు.
సంజయ్ రౌత్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో అల్బేనియాలోని పరిణామాలపై స్పందించారు. అవినీతిపరులైన ప్రధానమంత్రులకు సహకరిస్తోందన్న ఆగ్రహంతో అక్కడి ప్రజలు సుప్రీంకోర్టు భవనానికి నిప్పు పెట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిరసనకారులు పార్లమెంటు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, మంత్రుల ఇళ్లపైనా దాడులు చేశారని తెలిపారు. ఈ ఘటనల నుంచి అన్ని దేశాలు పాఠాలు నేర్చుకోవాలని, ముఖ్యంగా భారత్ నేర్చుకోవాలని ఆయన తన పోస్టులో వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే, రౌత్ వ్యాఖ్యలతో ప్రియాంక చతుర్వేది విభేదించారు. భారత్ మరో దేశం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. కమ్యూనిస్టు నియంతృత్వ పాలన కింద అల్బేనియా అనేక సంవత్సరాలు గడిపిన విషయాన్ని ఆమె ప్రస్తావించారు. ప్రజలు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించడం, సుప్రీంకోర్టు లేదా పార్లమెంటు వంటి వ్యవస్థలను అస్థిరపరచడం పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదని అన్నారు.
బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన నిరసనల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలని సూచించే వారి వైఖరిపైనా ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ నిరసనలు తొలుత విద్యార్థులతో ప్రారంభమైనప్పటికీ, తరువాత ఇస్లామిస్ట్ ఉద్యమం వాటిని తన అధీనంలోకి తీసుకుందని, ఫలితంగా హిందువులు సహా మైనారిటీలపై దాడులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
“ఇలాంటి హింసాత్మక అధికార మార్పులకు ఏ ప్రజాస్వామ్యంలోనూ చోటు లేదు. అల్బేనియా, పారిస్ లేదా ఇతర ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఇలాంటి పరిణామాలను మనం మార్గదర్శకంగా తీసుకోకూడదు” అని ప్రియాంక చతుర్వేది అన్నారు.
అల్బేనియాలో ఉద్రిక్తతలు
అల్బేనియాలో ప్రధానమంత్రి ఎడి రామా రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలు ఉద్ధృతమయ్యాయి. ప్రభుత్వ భవనాలపై దాడులు, పలు ప్రాంతాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు భవనంలోని కొంత భాగానికి కూడా నిప్పు పెట్టినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా తెలిపింది. ప్రభుత్వంలో అవినీతి, నిరుద్యోగం, విద్యా ప్రమాణాలపై అసంతృప్తి ఈ నిరసనలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. ఈ ఆందోళనల్లో నేరాలకు పాల్పడినట్లు 388 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పలువురు పోలీసులు, నిరసనకారులు గాయపడ్డారు.
ఈ పరిణామాలు ప్రజా నిరసనలు, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పరిరక్షణపై రాజకీయంగా చర్చకు దారితీశాయి. రౌత్ వ్యాఖ్యలపై ప్రియాంక చతుర్వేది చేసిన విమర్శలు శివసేన (యూబీటీ)లో ఈ అంశంపై భిన్నాభిప్రాయాలను బయటపెట్టాయి. హింసకు మద్దతు ఇవ్వకుండా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లోనే రాజకీయ మార్పులు కోరుకోవాలన్న అంశం ఈ వివాదంలో కీలకంగా మారింది.