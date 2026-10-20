శబరిమల: క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారిత పాస్‌ కోసం డిమాండ్‌

శబరిమల: సాంప్రదాయ 46 కిలోమీటర్ల అటవీ మార్గం ద్వారా శబరిమలకు వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తుల కోసం క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత పాస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ వ్యక్తమైంది. కాలినడకన కష్టతరమైన ఈ యాత్రను చేపట్టే యాత్రికులకు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ సమయాలను తగ్గించి, దర్శనానికి సులభతరాన్ని కల్పించడమే ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యం.
సాంప్రదాయ అటవీ మార్గం కలకట్టి , అలుద , ముక్కుజి , కరిలంతోడు , కొత్తమలై , వలియాన వట్టం మరియు చెరియాన వట్టం వంటి అనేక ప్రాంతాల గుండా వెళుతుంది. మండల - మకరవిళక్కు పుణ్యకాలంలో వేలాది మంది భక్తులు ఈ మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
అయితే , సుదీర్ఘమైన అటవీ యాత్రను పూర్తి చేసుకున్న యాత్రికులు పంబ చేరుకున్న తర్వాత తరచుగా అదనపు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులతో పాటు , వారిని కూడా వంతెన దగ్గర ఉన్న సాధారణ క్యూలో చేరమని ఆదేశిస్తున్నట్లు సమాచారం. అక్కడ నుండి , వారు సన్నిధానం చేరుకోవడానికి ముందు గణపతి కోవిల్ , మరక్కూట్టం మరియు శరంకుతితో సహా అనేక వెయిటింగ్ పాయింట్ల గుండా వెళ్ళాలి.
ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి రావడం తీవ్ర ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది, ముఖ్యంగా అప్పటికే అడవి గుండా చాలా కిలోమీటర్లు నడిచి వచ్చిన వృద్ధ భక్తులకు. పిల్లలకు ఇది మరింత భారంగా ఉంటుంది.
రాత్రి 11 గంటలకు ఆలయం మూసివేసేలోపు సన్నిధానానికి చేరుకోవడానికి చాలా మంది యాత్రికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మూసివేసే సమయాన్ని కోల్పోయిన వారు, మరుసటి రోజు ఉదయం 5 గంటలకు ఆలయం తిరిగి తెరిచే వరకు వేచి ఉండవలసి వస్తుంది. నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఇబ్బందుల కారణంగా కొంతమంది భక్తులు తమ యాత్రను కూడా విరమించుకుంటున్నారు.
గతంలో, ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వ హయాంలో అటవీ మార్గం ద్వారా వచ్చే యాత్రికులకు సహాయపడటానికి ముక్కుళి దేవి ఆలయంలో ఒక ప్రత్యేక పాస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, కొంతమంది భక్తులు తమ పాస్లను ఇతరులకు బదిలీ చేస్తున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆ సౌకర్యాన్ని తర్వాత ఉపసంహరించుకున్నారు.
ఇలాంటి దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి, తిరుపతిలో అనుసరిస్తున్న ఏర్పాటును పోలిన క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత పాస్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని భక్తులు ఇప్పుడు సూచించారు. ఈ ప్రతిపాదిత విధానం ప్రకారం, పాస్లను ఒక్కో యాత్రికుడికి అనుసంధానించి, క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ ద్వారా ధృవీకరిస్తారు.
మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కొట్టాచిర భద్రకాళికావు దేవి ఆలయ ప్రతినిధులు, సాంప్రదాయ అటవీ మార్గాన్ని ఉపయోగించే యాత్రికుల కోసం 5,000 పాస్ ల ప్రతిపాదిత కోటాతో ప్రత్యేక పాస్ సౌకర్యాన్ని పునరుద్ధరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ప్రతినిధుల ప్రకారం, మునుపటి ఏర్పాటు కింద మండల కాలంలో సుమారు 5,000 పాస్ లు జారీ చేయబడ్డాయి. అయితే, మకరవిళక్కు ఉధృతంగా సాగే కాలంలో అటవీ మార్గం గుండా యాత్రికుల రాకపోకలు 20,000కు పైగా ఉండవచ్చు.
పుల్లుమేడు మార్గం ద్వారా వచ్చే భక్తులకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతనే , సాంప్రదాయ అటవీ మార్గం ద్వారా ప్రయాణించే యాత్రికులకు కూడా ఇవ్వాలని ఆలయ ప్రతినిధులు సూచించారు. సుదీర్ఘ అటవీ యాత్ర చేసే భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకుని , రాబోయే మండల - మకరవిళక్కు సీజన్లో శబరిమలలో సులువుగా దర్శనం చేసుకునేందుకు సురక్షిత పాస్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని వారు అధికారులను కోరారు. ఇదిలా ఉండగా , సాంప్రదాయ అటవీ మార్గం ద్వారా వెళ్లే శబరిమల యాత్రికులకు ప్రత్యేక పాస్లు ఇవ్వాలని పలు భక్తుల సంఘం టీడీబీని కోరింది.
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