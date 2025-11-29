మూడింటినీ మోదీ పరిష్కరించారు

నక్సలిజం, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, కశ్మీర్ సమస్యలపై అమిత్ షా వ్యాఖ్య
రాయ్పూర్: నక్సలిజంతోపాటు ఈశాన్యరాష్ట్రాల్లో వేర్పాటువాదం, జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్రవాద సమస్యలను ప్రధాని మోదీ శాశ్వతంగా పరిష్కరించారని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్పూర్లో మూ డ్రోజులపాటు జరిగే డైరెక్టర్స్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్/ ఇన్స్పెక్టర్స్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్(డీజీపీ/ఐజీపీ)ల వార్షిక సదస్సులో శుక్రవారం అమిత్ షా పాల్గొని ప్రసంగించారు.
‘‘మాదక ద్రవ్యాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాల ముఠాలపై అన్ని వైపుల నుంచి పోలీసులు ముప్పేట దాడులు చేయాలి. మత్తుపదార్థాల అక్రమరవాణా ముఠాలు, నేరగాళ్లకు దేశంలో నిలువనీడలేకుండా చేయాలి. లక్ష్యంపై సాటిలేని గురి, నిఘా, సమర్థవంతమైన ప్రణాళికతో భద్రతా బలగాలు, పోలీసులు దేశంలోని అతివాదం, వేర్పా టువాదం, మత్తు మహమ్మారిల అంతుచూస్తు న్నారని అమిత్ షా కొనియాడారు.
నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోతో ఇక అన్ని రాష్ట్రాల పోలీస్విభాగాలు కలిసి పనిచేస్తూ రాష్ట్ర,దేశ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చీకటి వ్యాపారంచేస్తున్న డ్రగ్స్ ముఠాల సూత్రాధారులను బంధించి చట్టం ముందు నిలబెట్టాల్సిన తరుణం ఆసన్నమైంది. పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ఇండియా వంటి నిషేధిత సంస్థను కూకటివేళ్లతో పెకలించి రాష్ట్ర, కేంద్ర బలగాలు తమ సమిష్టకృషిని అద్భుతంగా చాటాయి.
40 ఏళ్లుగా పట్టిపీడిస్తున్న నక్సలైట్ల దాడి బెడదను తగ్గించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా 586 పోలీస్స్టేషన్లను శత్రుదుర్బేధ్యంగా నిర్మించాం. దేశంలో నక్సల్ ప్రభావిత జిల్లాల సంఖ్య 2014 ఏడాదిలో 126 ఉంటే నేడు ఆ సంఖ్య 11కు దిగివచ్చింది. వచ్చే వార్షిక డీజీపీ/ఐజీపీల సదస్సులోపు దేశంలో నక్సలిజం పూర్తిగా అంతరించిపోతుంది’’ అని అమిత్షా వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ నవంబర్ 30న ముగింపు సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. వికసిత్ భారత్లో భాగంగా దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ‘సురక్షిత్ భారత్’కు మార్గసూచీని సూచించడంతోపాటు డీజీపీ, ఐజీపీలకు మోదీ ఆరోజు దిశానిర్దేశంచేయనున్నారు. ‘‘ వికసిత్ భారత్: భద్రతాంశాలు’’ ఇతివృత్తంగా ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. వామపక్ష తీవ్రవాదం, ఉగ్రవ్యతిరేక చర్యలు, విపత్తు నిర్వహణ, మహిళా భద్రత, పోలీస్ విధుల్లో ఫోరెన్సిక్ శాస్త్రం, కృత్రిమమేథల విస్తృతస్థాయి వినయోగం అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.