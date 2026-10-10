 ఉత్తరఖండ్‌లో భూకంపం | magnitude earthquake hits uttarakhands uttarkashi | Sakshi
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ఉత్తరఖండ్‌లో భూకంపం

Oct 10 2026 9:29 PM | Updated on Oct 10 2026 9:30 PM

magnitude earthquake hits uttarakhands uttarkashi

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లో భూకంపం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఉత్తరకాశీ జిల్లాలో  ఈ రోజు శనివారం సాయంత్రం భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 4.2గా నమోదైనట్లు తెలిపింది. భూకంప కేంద్రం ఉత్తరకాశీ ప్రాంతంలో భూమికి 11 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం సంభవించినట్లు జాతీయ భూకంప విజ్ఞాన కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ఈ భూకంపం కారణంగా ఎటువంటి ధన ప్రాణ నష్టం సభవించనట్లు తెలుస్తోంది.

కాగా  ఒ‍క్కరోజు వ్యవధిలో భూమి రెండోసారి కంపించింది. అంతకుముందు సుమారు నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే రాష్ట్రంలోని బాగేశ్వర్ జిల్లాలోనూ స్వల్ప తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల 40 నిమిషాల 53 సెకన్ల సమయంలో సంభవించిన ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 2.8గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్రం భూమికి ఐదు కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు జాతీయ భూకంప శాస్త్ర కేంద్రం వెల్లడించింది. ఒక్కరోజులోనే రెండు సార్లు భూమి కంపించడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు.

ఇదీ చదవండి:రాహుల్ హెచ్చరిక
 


 

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