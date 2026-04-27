ఎండలకు తట్టుకోలేక ఏసీ వాడుతున్నారా? వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం శీతల పానీయాలను ఆశ్రయిస్తున్నారా? ఇవేవి అవసరం లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుంచి ఉపశమనం పొందాలని భావిస్తున్నారా? అయితే మీ జేబుల్లో ఒక ఉల్లిపాయ పెట్టుకోండి చాలు. దెబ్బకు ఉష్ణం దూదిపింజలా ఎగిరిపోతుంది. ఏంటి జేబులో ఉల్లిపాయ ఉంటే వేడి తగ్గుందా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవుననే బల్లగుద్ది చెబుతున్నారు కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా.
శివపురి: ఎండా కాలంలో అధిక వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఉల్లిపాయ చాలంటున్నారు కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా. జేబులో ఉల్లిపాయ ఉంటే చాలు ఉష్ణం.. హుష్ కాకి అవుతుందని ఆయన చెప్పారు. అందుకే ఎండాకాలంలో తన జేబులో ఎప్పుడూ ఉల్లిపాయ ఉంటుందని వెల్లడించారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలను ఎలా ఎదుర్కొంటారనే విషయంపై మాట్లాడుతూ ఆయనీ విషయాలు చెప్పారు. మధ్యప్రదేశ్లోని శివపురిలో ఓ సభలో ఆదివారం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తాను ఏసీ వాడనని జ్యోతిరాదిత్య సింధియా తెలిపారు. అలాగే ఏసీకి దూరంగా కూర్చుంటానని చెప్పారు. ''నేను నా కారులో ఏసీ వాడను, ఏసీ ఉన్న చోట కూర్చోను కూడా. మే, జూన్ నెలల్లో 51 డిగ్రీల వేడిలో ఏసీ లేకుండా ఉంటారనిజనం నన్ను అడుగుతుంటారు. నాది 'చంబల్ చర్మం' అని చెబుతుంటాను. ఇంకో విషయం కూడా చెబుతాను. నేను చూడటానికి కొంచెం చిన్న వయస్కుడిలా కనిపిస్తాను, కానీ నా ఆత్మ చాలా పురాతనమైనది. మీ జేబులో ఒక ఉల్లిపాయ ఉంచుకోండి. మీకేమీ కాదు. సమాచార శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నేను కూడా ఎప్పుడూ ఉల్లిపాయ వెంట ఉంచుకుంటాను. ఇవి పాత విషయాలు. ఆయుర్వేదం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, మనం ఈ విషయాలను మర్చిపోకూడద''ని అన్నారు.
आधुनिक युग में सब ‘डब्बे’ लेकर घूम रहे हैं और संचार मंत्री… pic.twitter.com/K41QYKlDeq
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) April 26, 2026