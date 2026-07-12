‘కళ్లముందే నా స్నేహితుడిని కోల్పోయా’.. వియాత్నం బోటు ప్రమాద బాధితుడు

వియత్నాంలోని ఫు క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన ఘోర బోటు ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురు సహా మొత్తం 15 మంది భారతీయ పర్యాటకులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఒకరి స్నేహితుడు ప్రమాద సమయంలో చోటుచేసుకున్న భయానక పరిస్థితులను వివరించాడు.
అతను తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రయాణిస్తున్న బోటు ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి బోల్తా పడటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు వెంటనే నీటిలోకి దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకోగా, మరికొందరు బోటులోనే చిక్కుకుపోయారు. తన స్నేహితుడు బయటపడేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నించినప్పటికీ బోటులో ఇరుక్కుపోయాడని, అతడిని రక్షించలేకపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. రక్షణ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేలోపే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపాడు.
ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం 15 మంది భారతీయ పర్యాటకులు మృతి చెందగా, పలువురు గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఘటనపై వియత్నాం అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అలాగే, భారత రాయబార కార్యాలయం పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, బాధితుల కుటుంబాలకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.