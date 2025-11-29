అమెరికాతో భారత్‌ రూ.7,995 కోట్ల ఒప్పందం 

సీహాక్ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కోసమే..
న్యూఢిల్లీ: భారత్–అమెరికా మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరింది. భారత నావికాదళంలోని 24 ఎంహెచ్–60ఆర్ సీహాక్ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణ, మరమ్మతులు, శిక్షణ వంటివాటి కోసం ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి. ఒప్పందం విలువ రూ.7,995 కోట్లు. ఈ హెలికాప్టర్లను అమెరికాకు చెందిన లాక్హీడ్ మార్టీన్ కార్పొరేషన్ తయారు చేసింది. నావికాదళం అవసరాల కోసం మొత్తం 24 హెలికాప్టర్లు కొనడానికి భారత్ ప్రభుత్వం 2020 ఫిబ్రవరిలో అమెరికాతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది.
అవి మారిటైమ్ వేరియంట్ బ్లాక్హాక్ హెలికాప్టర్లు. తొలుత 2021లో మూడు హెలికాప్టర్లు భారత్కు చేరాయి. తర్వాత దశలవారీగా 24 హెలికాప్టర్లను అమెరికా అందజేసింది. వీటి నిర్వహణ, విడిభాగాల సరఫరా, మరమ్మతు, శిక్షణ, సాంకేతిక సహకారం కోసం రూ.7,995 కోట్లతో భారత్ తాజాగా ఒప్పందం చేసుకుంది. ఐదేళ్లపాటు ఈ ఒప్పందం అమల్లో ఉంటుంది. ఒకవైపు అమెరికా–భారత్ మధ్య సంబంధాలు బలహీనపడుతున్న తరుణంలో ఇరుదేశాల మధ్య కొత్త ఒప్పందం కుదరడం గమనార్హం.