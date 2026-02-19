కారు లైఫ్ టైమ్ పెరగాలంటే.. ఇదిగో 5 జాగ్రత్తలు

చాలామంది కష్టపడి కారు కొనుగోలు చేస్తారు. కొనుగోలు చేసిన తరువాత మెయింటెన్స్ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ విషయంలో మీరు తప్పులు చేసినా.. ఆలస్యం చేసినా.. తరువాత భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కథనంలో.. కారు మెయింటెన్స్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏవి?, తీసుకోకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏవి? అనే విషయం తెలుసుకుందాం.
- సమయానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చాలి
- టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేసుకోవాలి
- బ్రేక్స్ పనితీరు చెక్ చేసుకోవాలి
- బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్ సిస్టం చెకింగ్
- ఎయిర్ అండ్ క్యాబిన్ ఫిల్టర్
1/5
వేడి, దుమ్ము, ట్రాఫిక్ వంటి వాటితో పాటు.. తరచూ చేసే చిన్న ప్రయాణాల కారణంగా ఇంజిన్ ఆయిల్ తొందరగా క్షీణిస్తుంది. కాబట్టి కంపెనీ ఇచ్చిన సమయానికి సర్వీస్ చేయించాలి. ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా మారుస్తూ ఉండాలి. తక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కార్లలో కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ రసాయనికంగా క్షీణిస్తుంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది.
2/5
ఇది సర్వసాధారణమైన నిర్వహణ లోపం అనే చెప్పాలి. కారు టైరులో తక్కువ గాలి ఉన్నప్పుడు.. మైలేజ్ కూడా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కార్లలో రొటేషన్ చేయకపోతే ముందు టైర్లు.. స్టీరింగ్, బ్రేకింగ్ ఒత్తిడివల్ల త్వరగా దెబ్బతిని వాటి ఆయుష్షు తగ్గుతుంది. చాలామంది నెలలు తరబడి కూడా టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేసుకోరు. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే.. వాహనం బాగు చేయించుకోవడానికి కొంత ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
3/5
సరైన బ్రేకింగ్ సిస్టం లేకపోతే.. భద్రతకు ముప్పు కలుగుతుంది. బ్రేక్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలి. బ్రేక్స్ పూర్తిగా అరిగిపోయేవరకు ఉపయోగించకూడదు. బ్రేక్స్ పనితీరు సరిగ్గా లేనప్పుడు సమస్య తలెత్తుతుంది. బ్రేక్ ప్యాడ్లు మాడిపోతే బ్రేకింగ్ సామర్థ్యం తగ్గి, పట్టించుకోకపోతే డిస్కులు కూడా దెబ్బతిని మరమ్మత్తు ఖర్చు పెరుగుతుంది. అలాగే బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ తేమను పీల్చుకుని మరిగే ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోవడంతో భారీ ట్రాఫిక్లో లేదా దిగువ దారుల్లో తరచూ బ్రేక్ వేయాల్సినప్పుడు బ్రేక్ ఫేడ్ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.
4/5
కారులోని బ్యాటరీ స్థితిని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే.. వాహనం పనితీరులో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. భారతదేశంలో ఉన్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, కంపనలు & తరచుగా చేసే చిన్న దూర ప్రయాణాలు బ్యాటరీ లైఫ్ టైంను తగ్గిస్తాయి. టెర్మినల్స్ తుప్పు పట్టడం, పాత బ్యాటరీలు ఉండడం వల్ల బ్యాటరీ పూర్తిగా డెడ్ కావడానికి ముందే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వడంలో ఆలస్యం, ఎలక్ట్రికల్ సమస్యలు కనిపిస్తాయి. ఈ సమస్యలు కనిపించడానికంటే ముందే పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
5/5
దుమ్ముతో కూడిన సిటీ డ్రైవింగ్.. ఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్లను వేగంగా మూసుకుపోయేలా చేస్తాయి. దీంతో ఇంజిన్లోకి గాలి ప్రవాహాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది ఇంజిన్ శక్తిని తగ్గిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఇంధన వినియోగాన్ని భారీగా పెంచుతుంది. చిన్న ఇంజిన్లలో ఇది మరింత ప్రభావం చూపుతుంది. అలాగే కేబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ బ్లాక్ అయితే HVAC గాలి ప్రవాహం తగ్గి కూలింగ్ సామర్థ్యం తగ్గి, బ్లోవర్ మోటార్పై అదనపు ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఫిల్టర్లను సమయానికి మార్చడం సులభమైన, తక్కువ ఖర్చు అయ్యే చర్యగా, ఇంజిన్ పనితీరు, సౌకర్యం మరియు సిస్టమ్ జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది, కాబట్టి ఈ చిన్న సవరణలను పాటించడం వాహన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.