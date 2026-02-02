 నంబర్ ప్లేట్ కోసం రూ. 2.08 కోట్లు : ఎవరో తెలుసా? | Guntur Man Buys India's Costliest Number Plate DDC 001 for Rs 2.08 Crore | Sakshi
నంబర్ ప్లేట్ కోసం రూ. 2.08 కోట్లు : ఎవరో తెలుసా?

Feb 2 2026 4:01 PM | Updated on Feb 2 2026 4:09 PM

Guntur Man Buys India's Costliest Number Plate DDC 001 for Rs 2.08 Crore

భారతదేశంలో లగ్జరీ స్టేటస్ సింబల్స్‌ చాలా ఉన్నాయి. వీటి గురించి ఔరా అనిపించే కథనాలు కూడా గతంలో చాలా విన్నాం కూడా. ముఖ్యంగా ఇండియాలో వాహనాలకు ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం ఖర్చు చేయడం ఒక విలాసం మాత్రమే కాదు. ఒక స్టేటస్ సింబల్. ఇపుడొక వ్యక్తి కేవలం ఒక నంబర్ ప్లేట్ కోసం ఏకంగా రెండు కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేసి దేశం మొత్తాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. అత్యంత ఖరీదైన డీల్‌గా చరిత్ర సృష్టించిన దీని వివరాలు తెలుసుకుందామా.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు నివాసి కిరణ్ కోల్పాకుల సంచలనం క్రియేట్‌ చేశారు. దేశ చరిత్రలోనే కనివినీ ఎరుగని రీతిలో తన వాహన నెంబర్ ప్లేట్ కోసం ఒకటీ రెండూ కాదు రూ.2.08 కోట్లు  వెచ్చించారు.

బిగ్ బాయ్ టాయ్జ్ (BBT) వేలం యాప్ ద్వారా ‘DDC 0001’ అనే ఐడెంటిఫైయర్ ఉన్న వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ రూ. 2.08 కోట్లకు  బిడ్‌ అయింది.  ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు ఉన్న క్రేజ్ మామూలుది కాదు అదుకే ఈ నంబర్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంపన్నులు పోటీ పడ్డారు. ఎట్టకేలకు కిరణ్  వింటేజ్ నంబర్ ప్లేట్‌ను ఏకంగా రూ.2.08 కోట్లకు వేలంలో దక్కించు కున్నారు  ఇది దేశంలో ఇప్పటివరకు అమ్ముడైన అత్యంత ఖరీదైన నంబర్ ప్లేట్‌గా నిలిచింది. ఈ వేలం ప్రధానంగా లగ్జరీ ప్రీ-ఓన్డ్ కార్లకు ప్రసిద్ధి చెందిన బిగ్ బాయ్ టాయ్స్‌కుప్రత్యేకంగా నిలిచింది.అలాగే అరుదైన వస్తువులను సేకరించేవారు ఎంత ధరకైనా వెనకాడరని ఈ డీల్ నిరూపించింది.

ఇదీ చదవండి : అత్యాశతో బంగారం కొంటున్నారా? ఎంత ముప్పో తెలుసా?

DDC 0001 ప్లేట్‌ను మొదట  తొలి ఓనర్‌, కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు జతిన్ అహుజా. బిగ్ బాయ్ టాయ్స్ ఇటీవలే తన కొత్త విభాగం ఆక్షన్ హౌస్‎ను లాంచ్‌ చేసింది. ఈ వేదిక ద్వారా అత్యంత అరుదైన, విలాసవంతమైన వస్తువులను వేలం వేస్తుంది. గత సంవత్సరం, రూ.1.17కోట్లకు 'HR 88 B 8888' ప్లేట్ అమ్మకం చివరికి బిడ్డర్ చెల్లించడంలో విఫలమై నందున రద్దైంది. తరువాత దానిని రూ.26.7 లక్షలకు తిరిగి అమ్మారు. ఇపుడిక రూ.2.08 కోట్లకు DDC 0001  వేలం కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

బిగ్ బాయ్ టాయ్స్ ఆక్షన్ హౌస్ కేవలం నంబర్ ప్లేట్లు మాత్రమే కాకుండా, ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు వాడిన లగ్జరీ కార్లను కూడా వేలంలో ఉంచింది. ఇందులో బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టికి చెందిన మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ GLS 600, ప్రముఖ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టికి చెందిన మెర్సిడెస్ బెంజ్ CLA 200d, క్రికెటర్ దినేష్ కార్తీక్ కు చెందిన రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SVR వంటి కార్లు ఉన్నాయి.
 

ఇదీ చదవండి: బంగారం చూస్తే అలా..వీడేమో ఇలా!


 

దుబాయిలో అల్లు శిరీష్ బ్యాచిలరేట్ పార్టీ (ఫొటోలు)
'ఫంకీ' మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్‌ (ఫొటోలు)
అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
'బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
మై సౌత్‌ దివా 9వ ఎడిషన్‌ క్యాలెండర్‌ లాంచ్ లో మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)

Jogi Ramesh: నన్ను చంపాలనే ప్లాన్‌
Botsa : రాష్ట్రంలో హింసాకాండ జరుగుతుంటే జనసేన, బీజేపీ ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు?
Botsa: రాష్ట్రాన్ని రావణకాష్టం చేయాలనుకుంటున్నారా చంద్రబాబూ?
టీడీ శాట్ లేవనెత్తిన అంశాలను సుప్రీంకోర్టు పరిశీలిస్తుందని వెల్లడి
Bhumana: పక్కా ప్లాన్ తోనే TDP దాడులు.. ఏ ఒక్కరినీ వదలం.. రాసిపెట్టుకోండి
