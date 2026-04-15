రైలు పట్టాలపై సిలిండర్, స్టవ్‌

Apr 15 2026 1:18 PM | Updated on Apr 15 2026 1:18 PM

gas cylinder on railway track delays trains

బెంగళూరు: రైలు పట్టాలపై గ్యాస్‌ సిలిండర్, స్టవ్‌ కనిపించడంతో పలు రైళ్లు ఆలస్యమయ్యాయి. మద్దూరు–చెన్నపట్టణ రైల్వే మార్గంలో ఇది జరిగింది. సోమవారం ఉదయం ఖాళీ గ్యాస్‌ సిలిండర్, గ్యాస్‌ స్టవ్, కొన్ని బట్టలు కలిగిన మూట ఒకటి రైలు పట్టాల ఉంది. మైసూరు నుంచి బెంగళూరు వస్తున్న మంగళ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు లోకోపైలట్‌ వాటిని చూసి రైలును నిలిపివేశాడు. రైలులో ప్రయాణికులు తీసుకువెళ్తున్న ఈ వస్తువులు అనుకోకుండా జారిపడి ఉంటాయని అనుమానిస్తున్నారు. లేదా ఎవరైనా కావాలనే సిలిండర్‌ను పట్టాలపై ఉంచారా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన వల్ల కొన్ని రైళ్లు ఆలస్యంగా నడిచాయి. 

తిరుమలలో పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
బ్లాక్ శారీలో మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్‌ : నెహ్రూ జూ పార్కులోని మూగజీవులకు వేసవి తాపం (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్‌ : అమీర్‌పేటలో ఉత్సాహంగా విశాల్‌ దివస్‌ (ఫొటోలు)

Iran–US WarTensions: Pakistan in Big Trouble 1
మా అప్పు ఇస్తావా.. చస్తావా..! పాక్ చావుకొచ్చిందిగా..!
Vaibhav Sooryavanshi Golden Duck, Kavya Maran's Wild Celebration Goes Viral 2
వైభవ్ సూర్యవంశీ 'గోల్డెన్ డక్'.. కావ్యపాప కాంతార సెలబ్రేషన్స్
YS Jagan Goosebumps Words On YSRCP Activists At Nellore 3
వచ్చేది YSRCP ప్రభుత్వమే... వెళ్తూ వెళ్తూ ఇచ్చిపడేసిన జగన్
YS Jagan Strong Counter to TDP Beeda Masthan Rao Over Phone Call 4
ఇదిగో ఫోన్ కాల్ డేటా.. బీద మస్తాన్ కు ఇచ్చిపడేసిన జగన్
YS Jagan Mohan Reddy Mass Warning To Chandrababu 5
2029లో వచ్చేది నేనే.. నీ తాత కూడా ఆపలేడు..
