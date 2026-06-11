గ్లింప్స్తోనే అంచనాలు పెంచేసిన రామ్చరణ్ పెద్ది వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజైన విషయం తెలిసిందే..!
దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
అఫ్గనిస్తాన్తో సిరీస్ను ఘనంగా ఆరంభించింది టీమిండియా.
ముంబై: ఎద్దు స్థానంలో భార్యను ఉంచి నాగలి లాగుతున్న ఓ రైతు వీ
సకల శాఖలు లోకేశ్ చూస్తారు తన శాఖ తప్ప! సీఎం ఏ శాఖా చూడరు
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రాజస్తాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమిండియా తరపున అరంగేట్రం చేసేందుకు రంగం సిద్దమైంది.
హుబ్లీ: విద్యాను బోధించే గురువు స్థానం అత్యున్నతమైనదని భారత సంప్రదాయాలు చాటి చెబుతున్నాయి.
దేశంలో బంగారం ధరల తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. దాదాపు పది రోజులుగా పసిడి ధరలు ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి.
రాష్ట్రాన్ని తాకిన రుతుపవనాలు
‘పెద్ది’లో జాన్వీ కపూర్ పోషించిన అచ్చియమ్మ పాత్రపై విమర్శలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
Jun 11 2026 10:42 AM | Updated on Jun 11 2026 10:42 AM
హెబ్బా పటేల్ (Tollywood Actress Hebah Patel)
హెబ్బా పటేల్ ఇటీవల చేసిన ఫోటోషూట్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.
ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
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