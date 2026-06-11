ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/28
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన రాజమండ్రి (రాజమహేంద్రవరం) లో పవిత్ర గోదావరి నది తీరాన, గౌతమీ ఘాట్ వద్ద మహాకాళేశ్వర దేవాలయం కొలువై ఉంది.
2/28
ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి మహాకాళేశ్వర ఆలయంగా, "రెండో ఉజ్జయిని" గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
3/28
భస్మాభిషేకం: మధ్యప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయిని తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా తెల్లవారుజామున 4 నుండి 6 గంటల మధ్య శివునికి భస్మాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఆలయం పక్కన ఉన్న 'కైలాస భూమి' (శ్మశానం) లో దహనం చేసిన వారి చితాభస్మాన్ని, గోవుల పేడతో చేసిన విభూతిని కలిపి స్వామివారికి అభిషేకం చేయడం ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత.
4/28
సందర్శన వేళలు: ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 4:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు, తిరిగి సాయంత్రం 4:30 నుండి రాత్రి 8:30 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
5/28
ఈ ఆలయం రాజమండ్రి ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ కు కేవలం 1 కిలోమీటరు దూరంలోనే ఉంది. స్థానిక రోడ్డు రవాణా లేదా ఆటోల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
6/28
7/28
8/28
9/28
10/28
11/28
12/28
13/28
14/28
15/28
16/28
17/28
18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28
25/28
26/28
27/28
28/28