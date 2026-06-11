 ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Second Ujjain Of South India Rajahmundry Mahakaleshwar Temple, Photo Story Of Interesting Facts About This Temple | Sakshi
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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ : గోదావరి తీరాన అద్భుతమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jun 11 2026 9:20 AM | Updated on Jun 11 2026 10:38 AM

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 1
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన రాజమండ్రి (రాజమహేంద్రవరం) లో పవిత్ర గోదావరి నది తీరాన, గౌతమీ ఘాట్ వద్ద మహాకాళేశ్వర దేవాలయం కొలువై ఉంది.

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 2
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ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి మహాకాళేశ్వర ఆలయంగా, "రెండో ఉజ్జయిని" గా ప్రసిద్ధి చెందింది.

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 3
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భస్మాభిషేకం: మధ్యప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయిని తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా తెల్లవారుజామున 4 నుండి 6 గంటల మధ్య శివునికి భస్మాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఆలయం పక్కన ఉన్న 'కైలాస భూమి' (శ్మశానం) లో దహనం చేసిన వారి చితాభస్మాన్ని, గోవుల పేడతో చేసిన విభూతిని కలిపి స్వామివారికి అభిషేకం చేయడం ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత.

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 4
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సందర్శన వేళలు: ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 4:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు, తిరిగి సాయంత్రం 4:30 నుండి రాత్రి 8:30 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 5
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ఈ ఆలయం రాజమండ్రి ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ కు కేవలం 1 కిలోమీటరు దూరంలోనే ఉంది. స్థానిక రోడ్డు రవాణా లేదా ఆటోల ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు.

Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 6
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 7
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 9
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 11
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 12
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 13
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 14
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 15
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 16
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Devotional : Mahakaleshwar Temple 2nd Ujjain Rajahmundry HD Photos 28
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# Tag
devotional rajahmundry Mahakaleshwar Temple corridor Andhra Pradesh konaseema photo gallery
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