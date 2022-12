వైరల్‌: కొన్ని వీడియోలకు ఎన్నేళ్లు అయినా.. క్రేజ్‌ తగ్గదు. రిపీట్‌ మోడ్‌లో వైరల్‌ అవుతూనే ఉంటాయవి. అలాంటి వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. బహుశా.. ఆ వీడియోను గనుక మీరు ఇంతకు ముందు చూడకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు చూసేయండి.. సెఫెస్ట్‌ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్‌ అంటూ ఓ వ్యక్తి సరదా క్యాప్షన్‌తో ఆ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశాడు.

ఓ నాగుపాము తలుపు సందులోంచి పడగవిప్పి బుసలు కొడుతూ కనిపించింది. తనను వీడియో తీస్తున్న వ్యక్తిని తదేకంగా చూసి ఆ నాగు.. ఒక్కసారిగా కాటేసే యత్నం చేసింది కూడా. అయితే..

I would simply have heart attack and be done — troy pachner (@CoachPachner) December 26, 2022

That's huge? Were they able to get him out? Assuming that's in India or possibly South Africa or Australia? Yikes! — C9597 (@MarsBrightStar) December 26, 2022

Never been a fan of the hoodie. — Scott DeSpain (@de_spain1) December 26, 2022

And all I got was a ring doorbell! — XRP_LOON (@LoonXrp) December 26, 2022

Better than a barking dog. — Dennis Cox (@DennisC46601860) December 27, 2022

Haha we need one of those! — Gidgit VonLaRue (@GidgitVonLaRue) December 26, 2022

ఆ ఇంటి వెనక ఒకావిడ భయంతో చూస్తున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై క్లారిటీ లేదు. కాకపోతే మన దేశంలోనే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బహుశా.. అది అలా తలుపులో దూరి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇక ఈ భయానక వీడియోకు కామెంట్లు రకరకాలుగా వస్తున్నాయి.