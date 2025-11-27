 ‘పాదరసం’తో భార్య ప్రాణం తీశాడు | Bengaluru Woman Injected By Husband With Mercury | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘పాదరసం’తో భార్య ప్రాణం తీశాడు

Nov 27 2025 2:22 AM | Updated on Nov 27 2025 2:49 AM

Bengaluru Woman Injected By Husband With Mercury

ఒక్కో అవయవం పాడవుతూ..

9 నెలల నరకం తర్వాత భార్య మృతి

దొడ్డబళ్లాపురం: ఓ భర్త అత్యంత క్రూరంగా భార్యను హత్య చేశాడు. పాదరసం ఇంజెక్షన్‌ ఇవ్వడం ద్వారా.. ఒక్కో అవయవం పాడయ్యేలా చేసి.. 9 నెలల పాటు నరకం చూపించి హతమార్చాడు. ఈ దారుణ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. విద్య(37), బసవరాజు దంపతులకు నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. వీరు బెంగళూరులోని అత్తిబెలెలో నివసిస్తున్నారు. కొన్నాళ్లుగా భార్య, భర్త మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో భార్యను ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా అంతమొందించాలనుకున్న బసవరాజు.. ఓ డయాగ్నోస్టిక్‌ సెంటర్‌లో పని చేసే శ్వేత, ఆమె భర్త సాయంతో క్లోరోఫాం, పాదరసం, సిరంజిలు తీసుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 26న రాత్రి బసవరాజు విద్యతో ప్రేమ గా మాట్లాడుతూ.. క్లోరోఫాం ఇచ్చాడు. కొంచెం మత్తులోకి జారుకున్నాక పాదరసం ఇంజెక్షన్‌ చేశాడు.

మరుసటి రోజు స్పృహలోకి వచ్చిన విద్యకు కుడి తొడ భాగంపై వాపు, విపరీతమైన నొప్పి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుండడంతో మార్చి 7న ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరింది. వారు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి.. ఆమె శరీరాన్ని పాదరసం విషమయం చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఒక్కొక్క అవయవం పాడవుతుండగా.. 9 నెలల పాటు నరకం చూసిన విద్య సోమవారం మరణించింది. తన భర్త, మామ కలిసి తనను హత్య చేసేందుకు పాదరసం ఇంజెక్షన్‌ ఇచ్చారని ముందుగా ఇచ్చిన వీడియో వాంగ్మూలంలో తెలిపింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కీర్తి సురేశ్‌ రివాల్వర్ రీటా మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీలో మెరిసిన గీతా బస్రా, హర్భజన్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ జెనీలియా ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయి మ్యూజియంలో అల్లు స్నేహ (ఫొటోలు)
photo 5

రుక్మిణి వసంత్ ఆలోచన ఎప్పుడూ వీటి గురించే (ఫొటోలు)

Video

View all
Former Pakistan Prime Minister Imran Khan News 1
Video_icon

పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైల్లో మృతి చెందినట్టు వార్తలు

Ponnavolu Sudhakar Reddy Satires On Chandrababu 2
Video_icon

Sudhakar Reddy: సుద్దపూస అని నిరూపించుకోవాలంటే నీకు దమ్ముంటే ఈ పని చెయ్
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Pawan Kalyan 3
Video_icon

ఏం సమాధానం చెప్తావ్ పవన్ కళ్యాణ్ నిప్పులు చెరిగిన జడ శ్రవణ్ కుమార్
Tribal Girl Students Hospitalized Due To Food Poison 4
Video_icon

మంత్రి సవిత ఇలాఖాలో విద్యార్థులకు పురుగుల భోజనం..
Sakshi Ground Report On Kokapet Real Estate 5
Video_icon

కోకాపేట, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో భూములకు భారీ డిమాండ్
Advertisement
 