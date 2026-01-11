 రెండో పెళ్లి.. రూ.36 లక్షలతో భర్త జంప్‌ | Bengaluru Husband Fraud Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండో పెళ్లి.. రూ.36 లక్షలతో భర్త జంప్‌

Jan 11 2026 10:03 AM | Updated on Jan 11 2026 10:59 AM

Bengaluru Husband Fraud Case

కర్ణాటక: విడాకులు తీసుకున్న మహిళను పెళ్లాడి, కూతురు పుట్టిన తరువాత రూ.36 లక్షల డబ్బుతో ఉడాయించిన ఘరానా భర్త ఉదంతమిది. బెంగళూరులో బనశంకరిపోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాలు.. ఓ యువతి భర్తకు అనారోగ్యం కారణంగా 2021లో విడాకులు తీసుకుని విడిగా ఉంటోంది. 

తరువాత మోసగాడు మోహన్‌రాజ్‌ పరిచయమై ప్రేమించింది, 2022లో వివాహం చేసుకున్నారు. తరువాతి ఏడాది వారికి కూతురు పుట్టింది. మోహన్‌రాజ్‌ను నమ్మిన ఆమె అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చింది. కొత్తగా ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పడంతో బంగారం కుదువ పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చింది, ఇలా రూ.36 లక్షల వరకూ జేబులో వేసుకున్నాడు. గతేడాది ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటినుంచి జాడ లేదు. దీంతో కంగుతిన్న బాధితురాలు  మోసపోయినట్లు గుర్తించింది. తనకు న్యాయం చేయాలని బనశంకరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రంగవల్లికలు.. సప్తవర్ణ మల్లికలై (ఫోటోలు)

photo 2

'ది రాజా సాబ్‌' స్పెషల్‌ మీట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మిసెస్‌ ఇండియా పోటీల్లో మెరిసిన తెలంగాణ క్వీన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి జోష్‌.. వాహనాల రద్దీతో రోడ్లు ఫుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

సాక్షి-ఎస్పీఆర్‌ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సాహంగా ముగ్గుల పోటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Tirumala Temple Controversies Under Chandrababu Rule 1
Video_icon

వరుస వివాదాల్లో TTD చైర్మన్, పాలక మండలి సభ్యులు
Lady Selfie Video Release About Women Safety In AP 2
Video_icon

ఏపీలో మహిళలకు రక్షణ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి.. కంటతడి పెడుతూ వీడియో విడుదల

AP Government Supports Private Travels To Loot Public Money 3
Video_icon

దారి దోపిడీకి కూటమి ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా!
Telangana Medaram Maha Jatara Starts 4
Video_icon

మేడారం జాతర షురూ.. పోటెత్తిన భక్తులు
Sankranti Fest Huge Crowd At Bus Stands And Railway Stations 5
Video_icon

పల్లెబాట పట్టిన హైదరాబాద్ వాసులు
Advertisement
 