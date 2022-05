ఇటీవలకాలంలో ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చిన బైక్‌ కోసం చిల్లర డబ్బలు పోగు చేసి మరీ కొనుకున్న ఉదంతాన్ని చూశాం. మరికొంతమంది ఇష్టమైన వాటిని పొందడం కోసం తమదైనరీతిలో కష్టపడి సంపాదించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా అత్యంత ఖరీదైన వస్తువులు కొనుక్కున్న సందర్భాలు చూశాం. అవన్నీ ఒక ఎత్తైయితే ఇక్కడొక బిక్షాగాడు భార్య కోసం అత్యంత ఖరీదైన బైక్‌ కొన్నాడు. అదీ కూడా భిక్షాటన చేయగా వచ్చిన డబ్బుతో కొనడం విశేషం.

వివరాల్లోకెళ్తే...మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింద్వారాకు చెందిన సంతోష్ కుమార్ సాహు అనే బిచ్చగాడు శారీరకంగా వికలాంగుడు. దీంతో అతను అన్నింటికీ తన భార్య మున్నిపైనే ఆధారపడుతుంటాడు. ఐతే సాహుకి ఉన్న ట్రై సైకిల్‌ని అధ్వాన్నమైన రోడ్డు కారణంగా తన భార్య ఆ సైకిల్‌ని నెట్టలేక ఇబ్బందిపడుతుండటం చూస్తుంటాడు. అదీగాక ఈ సైకిల్‌ నెడుతుంటే వెన్ను నొప్పి వస్తుందంటూ సాహు భార్య తరుచు బాధుపడుతుండేది. దీంతో ఆమె కోసం ఎలాగైన మంచి బైక్‌ కొనాలని నిశ్చయించకున్నాడు.

అనుకున్నదే తడవుగా గత నాలుగేళ్లుగా బస్ స్టేషన్‌లు, దేవాలయాలు, మసీదులలో భిక్షాటన చేసి చాలా డబ్బు సంపాదించాడు. ఈ మేరకు అతను సూమారు రూ. 90 వేలు ఖరీదు చేసే మోపెడ్‌ని కొని తన భార్యకు ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు. ఈ జంట ఇప్పుడూ ఈ కొత్త మోపెడ్‌ పై సియోని, భోపాల్‌, ఇండోర్‌ వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని తెగ ప్లాన్‌లు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

A beggar from Chhindwara in Madhya Pradesh bought a moped worth Rs 90,000 for his wife after she complained of backache @ndtv@ndtvindia pic.twitter.com/9srzxKrFCx

