బెంగళూరు: ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాష్‌ రాజ్‌ మరోసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని టార్గెట్‌ చేశారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంతో.. ఆయన చేసిన ఓ ట్వీట్‌ తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.

ప్రకాష్‌ రాజ్‌ చేసిన ట్వీట్‌ వివాదాస్పదంగా మారింది. నీరవ్‌ మోదీ లలిత్‌మోదీ మధ్యలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటోను ఉంచి.. తన ట్విటర్‌ వాల్‌పై పోస్ట్‌ చేశారాయన.జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌.. ఈ ముగ్గురిలో కామన్‌ ఏంటి? జస్ట్‌ ఆస్కింగ్‌ #Justasking అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే.. రాహుల్‌ గాంధీకి మద్దతుగానే ప్రకాష్‌ రాజ్‌ ఈ ట్వీట్‌ చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. దీంతో బీజేపీ శ్రేణులు, మోదీ అభిమానులు ఈ ట్వీట్‌పై మండిపడుతున్నారు.

General Knowledge:-

What is common here #justasking pic.twitter.com/HlNCjJejwk

— Prakash Raj (@prakashraaj) March 25, 2023