సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. గత కొద్ది రోజులుగా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ రాహుల్‌ గాంధీ వరస ట్వీట్‌లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించే పరిస్థితుల్లో లేదంటూ గురువారం ట్వీటర్‌లో ఓ వీడియోను షేర్‌ చేశారు.

‘కరోనా కారణంగా దేశం భారీ నష్టాన్ని ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందని నేను ఇది వరకే హెచ్చరించాను. కానీ అప్పుడు మీడియా నన్ను ఎగతాళి చేసింది. ఈ రోజు మళ్లీ అదే చెబుతున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు. ఒకవేళ మీరు దీనిని అంగీకరించకపోతే 6-7 నెలలు వేచి ఉండండి మీకే తెలుస్తుంది” అని పేర్కొన్నారు. అలాగే గడిచిన నాలుగు నెలల్లో సుమారు రెండు కోట్ల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారని ఆయన బుధవారం ట్వీట్ చేశారు.(చదవండి: ఫేస్‌బుక్‌ను బీజేపీ నియంత్రిస్తోంది: రాహుల్‌‌)

...India will not be able to provide employment to youth. Media made fun of me when I warned the country that there will be heavy loss due to #COVID19. Today I am saying our country won't be able to give jobs. If you don't agree then wait for 6-7 months: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/QlkMhrS5H2

