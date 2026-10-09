24 గంటలు శబరిమల ట్రెక్కింగ్.. అటవీ శాఖ కీలక నిర్ణయం

తిరువనంతపురం: శబరిమల యాత్రా కాలం సమీపిస్తుండటంతో , సాంప్రదాయ ఎరుమేలి-పంప అటవీ ట్రెక్కింగ్ మార్గానికి ప్రవేశం కల్పించే అంశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మండల-మకరవిళక్కు కాలంలో 30.7 కిలోమీటర్ల ఈ మార్గాన్ని యాత్రికులు ఇరవై నాలుగు గంటలూ ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని పూంజర్ ఎమ్మెల్యే ఎం.జె. సెబాస్టియన్ కోరారు.
ప్రవేశాన్ని 24 గంటల పాటు పొడిగించడం వల్ల యాత్రికుల రాకపోకలను నియంత్రించడంలో, రద్దీని తగ్గించడంలో సాంప్రదాయ అటవీ యాత్రను భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుందని మిస్టర్ సెబాస్టియన్ వాదించారు. తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయగలిగినప్పుడు ఆంక్షల అవసరం సెబాస్టియన్ ప్రశ్నించారు.
యాత్రికులను రోజంతా సురక్షితంగా మార్గాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతించగలిగితే, ఆంక్షలను కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి వ్యతిరేకంగా కోర్టు ఆదేశం లేనంత వరకు, యాత్రికులను ఇరవై నాలుగు గంటలూ ట్రెక్కింగ్ చేయడానికి అనుమతించాలని ఆయన అన్నారు.
అటవీ అధికారులు వ్యతిరేకత
అయితే , అటవీ అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనపై , ముఖ్యంగా చీకటి పడిన తర్వాత యాత్రికులు అడవిలోకి ప్రవేశించే అవకాశంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అటవీ శాఖకు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అళుతకడవ్, పంబ మధ్య ఉన్న మార్గంలో దాదాపు 18 కిలోమీటర్ల మేర దట్టమైన అడవి గుండా వెళుతుంది, ఇక్కడ వన్యప్రాణులు స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తాయి.
ఇది వన్యప్రాణులు స్వేచ్ఛగా సంచరించే ప్రాంతం, అవి రాత్రిపూట ఈ ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. ఈ సమయంలో యాత్రికులను వెళ్లనివ్వడం వాటి భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పు కలిగిస్తుంది,” అని అధికారి అన్నారు.మానవ-వన్యప్రాణుల తారసపడే అవకాశాలను తగ్గించడమే ప్రస్తుత ఆంక్షల ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు. అడవిలో నీటి లభ్యతలో కాలానుగుణ మార్పులు ఉంటాయని కూడా అధికారులు సూచించారు.
ఈ మార్గంలో విషపూరిత సర్పాలతో సహా రాత్రిపూట సంచరించే వన్యప్రాణులు ఉన్నాయని అటవీ శాఖ కూడా స్పష్టం చేసింది. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు యాత్రికుల రాకపోకలను పొడిగించడం వల్ల, ఆ వేళల్లో సహజంగా చురుకుగా ఉండే జంతువులు తారసపడే అవకాశాలు పెరగవచ్చని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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