 శిథిలావస్థలో చెరువులు! | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శిథిలావస్థలో చెరువులు!

Nov 8 2026 5:23 AM | Updated on Nov 8 2026 5:23 AM

దైవాదీనంగా మారిన

నీటి వనరుల పరిరక్షణ

చెట్లు కమ్ముకొని అడవులను

తలపిస్తున్న కట్టలు

నిర్వహణ లేక చెరువులు,

కుంటల ఉనికికే ప్రమాదం

పట్టింపులేని పాలకులు, అధికారులు

– ఉప్పునుంతల

– వివరాలు IIIలో..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

'రామాయణ'లో మండోదరి పాత్ర.. కాజల్ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

అదరగొట్టేస్తున్న అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gannavaram ZPTC Results Row | Vallabhaneni Vamsi Complains to Election Commission 1
Video_icon

గన్నవరంలో YSRCP 63 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపు!
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 2
Video_icon

జైలర్ 2 కొత్త డేట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Dhanteras Gold Buying Gold Purchased in a Single Day Despite Rising Prices 3
Video_icon

తగ్గని బంగారం క్రేజ్... ఒక్క రోజే రూ. 60 వేల కోట్ల కొనుగోళ్లు
Sai Durgha Tej Engagement: Who Is His Bride-to-Be Kiranmayi 4
Video_icon

సాయి ధరమ్ తేజ్ కాబోయే భార్య కిరణ్మయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!
Tirupati Election Results 5
Video_icon

తిరుపతిలో YSRCP గెలుపు...
Advertisement
 