Youtube Records Of Samantha Oo Antava Oo Antava Song In Pushpa: ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా 'పుష్ప' మ్యానియా కనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇక సమంత తొలిసారిగా ఐటెం సాంగ్‌ చేయడంతో మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ అయ్యింది. ‘ఊ అంటావా మావా.. ఊఊ అంటావా మావా.. పాట అంటూ సమంత చేసిన ఈ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌ను దుమ్మురేపుతుంది. సమంత గ్లామర్‌, చంద్రబోస్‌ లిరిక్స్‌ ఒక ఎత్తైతే, గాయని ఇంద్రావ‌తి చౌహాన్ తన మత్తు వాయిస్‌తో పాటను నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లింది.చదవండి: నా ఫ్యామిలీని ఇబ్బంది పెట్టే పనులు చేయను: నాగ చైతన్య

తాజాగా అన్ని భాషల్లో కలుపుకొని ఈ పాటకి 45 మిలియన్స్‌కి పైగా వ్యూస్‌ వచ్చాయి. అంతేకాకుండా 1.6మిలియన్స్‌కి పైగా లైక్స్‌ వచ్చాయి. థియేటర్స్‌లో ఈ సాంగ్‌ మరింత సందడి చేయడం ఖాయమని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా సమంత పర్‌ఫార్మెన్స్‌కి బొమ్మ దద్దరిల్లుతుందని మేకర్స్‌ భావిస్తున్నారు. కాగా సినిమాలో ఇంటర్వెల్‌కి ముందుగానే ఈ సాంగ్‌ సందడి చేయనున్నట్లు టాక్‌ వినిపిస్తుంది.

45M+ views with 1.6M+ Likes for the Record Breaking SIZZLING SONG OF THE YEAR💥

-https://t.co/xuag0ghoHu@alluarjun @iamRashmika @Samanthaprabhu2 @aryasukku @ThisIsDSP @adityamusic @TSeries @MythriOfficial #PushpaTheRise#PushpaTheRiseOnDec17 pic.twitter.com/OH3jDPvJhY

— Pushpa (@PushpaMovie) December 15, 2021