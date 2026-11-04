 ‘యువర్స్ బాబీ’ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్‌ | Your babi Movie Frist Look Released | Sakshi
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‘యువర్స్ బాబీ’ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్‌

Nov 4 2026 1:49 PM | Updated on Nov 4 2026 1:51 PM

Your babi Movie Frist Look Released

రామ్ మోహన్ .సిహెచ్ దర్శకత్వంలో సంజయ్ ఆర్, రావ్, రిచా జోషి, నటాషా సింగ్ , ప్రాచీ థాకర్, హీరో హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘యువర్స్ బాబీ’. జెనీషా ఏ వన్‌ మూవీ పతాకంపై మల్కాజిగిరి రవికుమార్‌ నిర్మిస్తున్నారు.  ఈ చిత్ర ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ని ఈరోజు( సెప్టెంబర్‌4) నటుడు బ్రహ్మాజీ విడుదల చేశారు.

ఈ సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాత మల్కాజిగిరి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ ‘యువర్స్  బాబీ సినిమా నేటి యువతను ఆకట్టుకునే కథనంతో, డిఫరెంట్ సంగీతంతో ముందుకు సాగుతుంది. అలాగే సంగీతం మా చిత్రానికి  గొప్ప ఎస్సెట్ కానుంది. ఈ చిత్రంలోని పాటలు కులుమనాలిలో 15 రోజులపాటు చిత్రీకరించాం.  చిత్రం విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం’ అని అన్నారు.  కాగా ఈ సినిమాకి విజయ్ కూరాకుల సంగీతం అందిస్తున్నారు. 

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