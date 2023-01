బింబిసార సూపర్‌ హిట్‌ తర్వాత నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'అమిగోస్'. ఈ చిత్రం ద్వారా మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ కాన్సెప్ట్‌తో అభిమానుల ముందుకు వస్తున్నారు. రాజేంద్ర రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కల్యాణ్‌ రామ్‌ త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌, టీజర్, పాటలు సినిమాపై మాంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి.

తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి రెండో పాట ‘ఎన్నో రాత్రులొస్తాయిగానీ రాదే వెన్నెలమ్మా’ పాటలను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. నందమూరి బాలకృష్ణ సూపర్‌ హిట్‌ సాంగ్‌కు ఇది రీమిక్స్‌. గతంలో బాలయ్య నటించిన 'ధర్మక్షేత్రం' సినిమాలోనిది ఈ పాట. ఇళయరాజా సంగీతం అందించిన ఈ పాటను దివంగత లెజెండరి సింగర్‌ బాలు - చిత్ర ఆలపించారు. అదే పాటలను అమిగోస్‌లో రిమేక్‌ చేయించాడు కల్యాణ్‌ రామ్‌. గిబ్రాన్‌ సింగీతం అందించిన ఈ పాటను ఎస్పీ చరణ్‌-సమీరా భరద్వాజ్‌లు ఆలపించారు. ​కాగా ఫిబ్రవరి 10న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

Evergreen Romantic Melody is here❤️#EnnoRatrulosthayi Full Video Song from #Amigos out now 🕺💃

