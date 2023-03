‘బింబిసార’ లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ తర్వాత నందమూరి కల్యాణ్‌ రామ్‌ నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ అమిగోస్‌. రాజేంద్ర రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య ఫిబ్రవరి 10న విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్ర స్పందన అందుకుంది. ‘డోప్ల్ గ్యాంగర్’ అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌ వచ్చిన ఈ సినిమా చూసి కొందరు బాగుందంటే మరికొందరు అసలు కథ స్ట్రాంగ్‌లో లేదని అభిప్రాయం పడ్డారు. ఫలితంగా ఈ మూవీ బాక్సాఫీసు బోల్తా కొట్టింది. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు మూవీ డిజిటిల్‌ వేదికగా సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.

చదవండి: అక్క మంచు లక్ష్మిపై మనోజ్‌ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌..

సాధారణంగా ఏ చిత్రమైన, ముఖ్యం స్టార్‌ హీరోల సినిమాలు థియేట్రికల్‌ రన్‌ అనంతరం ఓటీటీకి వస్తుంది. కానీ అమిగోస్‌ మాత్రం విడుదలైన నెల రోజులకే ఓటీటీకి రానుందని సమాచారం. డిజిటల్‌ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ రైట్స్‌ను సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మార్చి 10న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఈ మూవీని ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తోందట. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కూడా ఇవ్వనుందని తెలుస్తోంది. కాగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమాలో కల్యాణ్‌ రామ్‌ సరసన ఆషికా రంగ‌నాథ్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ఈ సినిమాతోనే ఆమె టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

చదవండి: నచ్చిన వ్యక్తితోనే నా పెళ్లి.. లావణ్య ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Telugu film #Amigos is expected to premiere on Netflix India on March 10th.

Also in Tam, Kan, Mal. pic.twitter.com/zQ8WPQgkmZ

— Streaming Updates (@OTTSandeep) March 3, 2023