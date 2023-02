కల్యాణ్‌ రామ్‌ నటించిన తాజా చిత్రం అమిగోస్‌. బింబిసార బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ తర్వాత కల్యాణ్‌ రామ్‌ నటించిన చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మాంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ అయ్యింది. రాజేంద్ర రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మించారు. ఫిబ్రవరి 10న ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కానుంది.

యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ క‌థాంశంతో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాలో క‌ళ్యాణ్ రామ్ త్రిబుల్‌ రోల్‌లో నటించాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌, పాటలు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తుంది.

ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను ఫిబ్రవరి 5న నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌కు ఎన్టీఆర్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. బింబిసార ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు కూడా ఎన్టీఆర్‌ చీఫ్‌ గెస్ట్‌ హాజరయ్యాడు. ఈ సినిమా సూపర్‌హిట్‌ కావడంతో ఇప్పుడు మళ్లీ అదే సెంటిమెంట్‌ను కంటిన్యూ చేయనున్నారు కల్యాణ్‌ రామ్‌.

3 letters which will take the tale of 3 doppelgangers to the next level - N T R 🔥#Amigos Pre Release Event with @tarak9999 as the chief guest 💥

On 5th Feb at HYD💥

- https://t.co/T63ceTMvmD#AmigosOnFeb10th @NANDAMURIKALYAN @AshikaRanganath @RajendraReddy_ @shreyasgroup pic.twitter.com/szVI9VT10P

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 4, 2023