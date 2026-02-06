 విశ్వక్ సేన్ ఫంకీ.. ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే? | Vishwak Sen Latest Funky Movie Trailer Release Date Locked, Check Out Interesting Deets Inside | Sakshi
Funky Trailer: విశ్వక్ సేన్ ఫంకీ.. ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్

Feb 6 2026

Vishwak Sen latest Movie Funky Trailer Release date locked

టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్ సేన్ నటించిన తాజా చిత్రం ఫంకీ. ఈ మూవీకి 'జాతిరత్నాలు' ఫేమ్ దర్శకుడు అనుదీప్‌ దర్శకత్వం పహించారు. గతేడాది హిట్ మూవీ లేకపోవడంతో ఈ సినిమాపైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు మాస్‌ కా దాస్. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా కయాదు లోహర్ కనిపించనుంది. ఇప్పటికే టీజర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్.. ప్రమోషన్స్‌తో దూసుకెళ్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఫంకీ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ నెల 7న మూసాపేట్‌లోని శ్రీరాములు థియేటర్‌లో ట్రైలర్ లాంఛ్‌ చేయనున్నట్లు పోస్టర్ పంచుకున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, టీజర్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక ఈ సినిమాను శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మించారు. ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

