హీరో విశ్వక్సేన్కు ఈ మధ్య ఏదీ కలిసిరావట్లేదు. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన లైలా, ఈయేడు ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన ఫంకీ.. రెండు చిత్రాలు తీవ్ర నిరాశపర్చాయి. దీంతో ఈసారి తన డైరెక్షన్లోనే ఓ సినిమా చేశాడు. అదే కల్ట్. శనివారం నాడు ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
కల్ట్ టీజర్ రిలీజ్
టీజర్ ఫుల్ వయొలెంట్గా ఉంది. కల్ట్ అనే చోటుకు వెళ్లిన వారందరికీ లోపల ఉన్న ఒక బొమ్మ గేమ్స్ పెడుతోంది. అందులో ఓడిపోయినవారు గేమ్లోనే కాదు ఏకంగా ఈ భూమిపై నుంచే ఎలిమినేట్ అవుతారు. స్క్విడ్ గేమ్ సిరీస్ను గుర్తు చేస్తున్న ఈ మూవీకి రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించాడు. అతడి మ్యూజిక్కు ఫిదా అయిన విశ్వక్సేన్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో ఊహించని బహుమతి ఇచ్చాడు.
ఖరీదైన కానుక
విశ్వక్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాకు ఒక కన్ను తరుణ్ భాస్కర్ అయితే మరో కన్ను రవి బస్రూర్ సర్. ఇంత మంచి మ్యూజిక్ నా మూవీకి దొరుకుతుందని ఎన్నడూ అనుకోలేదు. అలాంటిది నాకు మంచి మ్యూజిక్ అందించారు. అందుకు కృతజ్ఞతగా రోలెక్స్ గోల్డ్ వాచ్ బహుమతిగా ఇస్తున్నాను. ఇది నా ఫేవరెట్ గిఫ్ట్. ఎందుకంటే ఇది నేను రెండేళ్లు వెయిట్ చేసి మరీ తెప్పించుకున్న వాచ్. మళ్లీ నేనెప్పుడైనా సినిమా చేయమని అడిగితే ఈ వాచ్ చూసైనా ఓకే చేయాలి అన్నాడు. ఆ వెంటనే వాచ్ను రవి బస్రూర్ చేతికి తొడిగి తన సంతోషాన్ని చాటుకున్నాడు.