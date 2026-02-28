సామజవరగమన, సింగిల్ లాంటి కామెడీ సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న హీరో శ్రీ విష్ణు నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ సినిమా 'విష్ణు విన్యాసం'. పెద్దగా బజ్ లేకుండానే శుక్రవారం(ఫిబ్రవరి 27) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. తొలి ఆట నుంచి దీనికి గొప్ప టాక్ అయితే రాలేదు. చూసినవాళ్లు కూడా పెదవి విరుస్తున్నారు. అయితేనేం తొలిరోజు కళ్లుచెదిరే కలెక్షన్స్ వచ్చినట్లు స్వయంగా నిర్మాతలే ప్రకటించారు. మొదటిరోజు వసూళ్ల పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.
శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమాని కామెడీ కథతో తీశారు గానీ పెద్దగా వర్కౌట్ అయినట్లు కనిపించట్లేదు. కానీ తొలిరోజు రూ.3.95 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు పోస్టర్ వదిలారు. వీకెండ్ అయ్యేసరికి ఈ మూవీ టాక్తో పాటు కలెక్షన్పై పూర్తి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముంది. ప్రస్తుతానికైతే థియేటర్లలో వేరే మూవీస్ ఏం లేకపోవడం దీనికి కలిసి రావొచ్చు.
'విష్ణు విన్యాసం' విషయానికొస్తే.. విష్ణు(శ్రీవిష్ణు) ఓ జూనియర్ లెక్చరర్. జాతకాల పిచ్చి ఎక్కువే. వాస్తు బాలేదని పక్కింటి ఇంట్లోని వాష్రూమ్ని వాడుకునేంత. తనకున్న మూఢనమ్మకాల పిచ్చితో 30 ఏళ్లు దాటేసినా పెళ్లి చేసుకోడు. ఇతడిని చూసిన తొలిచూపులోనే మరో లెక్చరర్ మనీషా(నయన్ సారిక) ప్రేమలో పడుతుంది. ఆమె అలవాటు, ప్రవర్తన చాలా విచిత్రంగా ఉన్నప్పటికీ.. విష్ణు ఆమెను ఇష్టపడతాడు. పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యే ముందు మనీషా.. ఓ నిజం చెబుతుంది. అదేంటి? ఆ నిజం తెలిసిన తర్వాత వీరిద్దరి లవ్స్టోరీలో వచ్చిన మలుపులు ఏంటి? చివరికి విష్ణు, మనీషా పెళ్లి చేసుకున్నారా? అనేది మిగతా స్టోరీ.
