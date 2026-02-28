ప్రభాస్- సందీప్రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న హైఓల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘స్పిరిట్’. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ను సందీప్ పంచుకున్నారు. ఈ మూవీలో కనిపించనున్న విలన్ పాత్రను ఆయన పరిచయం చేశారు. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ లుక్ను విడుదల చేశారు. అయితే, పోస్టర్లో ఆయనతో పాటుగా మరో అమ్మాయి కనిపిస్తుంది. దీంతో ఆమె గురించి తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
స్పిరిట్ పోస్టర్లో వివేక్ ఒబెరాయ్తో పాటుగా కనిపిస్తున్న ఆ బ్యూటీ పేరు ఐశ్వర్య దేశాయ్. ఆమె ఇండియన్ అమెరికన్ నటి. ఆమె ఇప్పటికే బాలీవుడ్ గల్లీ బాయ్ సినిమాలో నటించింది. ఆపై ర్యాట్ ఇన్ ద కిచెన్ అనే షార్ట్ ఫిల్మ్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్రానికి ఆమె ఉత్తమ సహాయ నటిగా అవార్డ్ కూడా అందుకుంది. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ మేరీల్యాండ్ నుంచి మార్కెటింగ్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. వివేక్ ఒబెరాయ్తో పోస్టర్లో ఐశ్వర్య దేశాయ్ని కలిపి విడుదల చేయడంతో స్పిరిట్లో ఆమె పాత్ర బలంగా ఉండబోతుందని అర్థం అవుతుంది. ఒక్క పోస్టర్తో ఆమె ఓవర్నైట్ స్టార్ అయిపోయింది.
స్పిరిట్లో సరికొత్త అవతారంలో ప్రభాస్ కనిపించనున్నారు. ఇందులో త్రిప్తి డిమ్రి, వివేక్ ఒబెరాయ్, సీనియర్ నటి కాంచన తదితరులు నటిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొమ్మిది భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని 2027 మార్చి 5న విడుదల చేయనున్నారు. భారీ బడ్జెట్తో టి - సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలపై ప్రణయ్రెడ్డి వంగా, భూషణ్కుమార్, క్రిషన్కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు.