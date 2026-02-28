 ఓటీటీలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి మూకీ సినిమా | Gandhi Talks Movie Now Streaming In OTT | Sakshi
ఓటీటీలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి మూకీ సినిమా

Feb 28 2026 8:02 AM | Updated on Feb 28 2026 9:09 AM

Gandhi Talks Movie Now Streaming In OTT

విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితీ రావు హైదరీ నటించిన సైలెంట్ మూవీ 'గాంధీ టాక్స్' ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. జనవరి 30న థియేటర్‌లో విడుదలైన ఈ మూవీ ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. వెండితెరపై మూకీ చిత్రాల యుగం ఎప్పుడో ముగిసింది. ఇలాంటి తరుణంలో ‘గాంధీ టాక్స్‌’ పేరుతో ఓ నిశ్శబ్ద చిత్రాన్ని  దర్శకుడు కిశోర్‌ తెరకెక్కించారు. ఇందులో ఒక్క డైలాగ్‌ కూడా వినిపించదు. కానీ,  ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అలరిస్తుంది.

‘గాంధీ టాక్స్‌’(Gandhi Talks) అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌(amazon prime video)లో సడెన్‌గా స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. అయితే, ఈ మూవీని చూడాలంటే రూ. 279 అధనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తమిళ్‌ వర్షన్‌లో ఈ చిత్రం తెరకెక్కినప్పటికీ డైలాగ్స్‌ ఉండవ్‌ కాబట్టి భాషతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా చూడొచ్చు. కానీ, ఇంగ్లీష్‌లో సబ్‌టైటిల్స్‌ ఉంటాయి.

కథేంటి..?
దేశంలోని ఆర్థిక పరిస్థితిలు ఆపై నిరుద్యోగం, అవినీతి వంటి అంశాలను సున్నితంగా స్పృశిస్తూ గాంధీ టాక్స్‌ కథ సాగుతుంది. డబ్బు అందరి జీవితాల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో  ఈ మూవీలో చూపించారు. ముంబయి ధారావిలో జీవించే నిరుపేద కుర్రాడు మహాదేవ్‌ విష్ణు (విజయ్‌ సేతుపతి). చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాకపోవడంతో ముంబై నగర మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం‌ కోసం ప్రయత్నించగా రూ.50 వేలు లంచం అడుగుతారు. ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఉన్న తల్లి మరోవైపు ప్రేమించిన అమ్మాయి (అదితీ రావ్‌ హైదరి)ని పెళ్లి చేసుకోవాలనే తపన.. అందుకోసం తనకు  ఆ ఉద్యోగం చాలా అవసరం. 

అయితే, ఉద్యోగం దక్కాలంటే లంచం ఇవ్వాలి.. ఆ డబ్బు కోసం నైతిక విలువల్ని పక్కకు పెట్టి ఒక తప్పుడు పని చేసేందుకు రెడీ అవుతాడు. అదే ముంబైలో బోస్‌మన్‌ (అరవింద్‌ స్వామి)  బిగ్గెస్ట్‌ బిజినెస్‌మెన్‌గా రాణిస్తుంటాడు. అయితే, తన వ్యాపారంలో నష్టం రావడంతో రోడ్డున పడుతాడు. ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకున్న బోస్‌మన​్‌ బయటపడేందుకు ఎలాంటి ప్లాన్‌ చేశాడు. మహాదేవ్‌ విష్ణు, బోస్‌ మన్‌లు ఇద్దరూ ఎలా కలుసుకున్నారు. డబ్బు వల్ల వారిద్దరి జీవితాలు ఎలా మారిపోయాయి..? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.

