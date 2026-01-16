 పూరీ-సేతుపతి సినిమా టైటిల్‌ ఇదే.. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌! | Vijay Sethupath, Puri Jagannadh Film Titled Slum Dog, First Look Released | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పూరీ-సేతుపతి సినిమా టైటిల్‌ ఇదే.. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌!

Jan 16 2026 11:37 AM | Updated on Jan 16 2026 11:59 AM

Vijay Sethupath, Puri Jagannadh Film Titled Slum Dog, First Look Released

డేరింగ్‌ అండ్‌ డాషింగ్‌ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్‌, కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో ఓ పాన్‌ ఇండియా సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే టైటిల్ టీజర్ రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా అనుకోని కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఎట్టకేలకు రోజు  ఈ సినిమా నుంచి క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. 

విజయ్సేతుపతి(Vijay Sethupath) బర్త్డే సందర్భంగా నేడు(జనవరి 16) ఈసినిమా టైటిల్తో పాటు ఫస్ట్లుక్ని విడుదల చేశారు. చిత్రానికిస్లమ్ డాగ్ ’(Slum Dog) అనే టైటిల్ని ఖరారు చేశారు.  33 టెంపుల్ రోడ్ అనే ట్యాగ్‌లైన్ తో వస్తున్న ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లో విజయ్ సేతుపతి బిచ్చగాడిలా చిరిగిన దుస్తులు ధరిస్తూనే.. చేతిలో కత్తి పట్టుకొని కళ్లజోడుతో పవర్‌ఫుల్‌గా కనిపించాడు. 

ఈ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ.. ‘మురికివాడల నుంచి ఎవరూ తట్టుకోలేని తుపాను వస్తుంది.. అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది’ అంటూ  విజయ్‌ పాత్ర తీరును వివరించారు.   చిత్రంలో సంయుక్త హీరోయిన్గా నటించగా.. టబు, విజయ్కుమార్కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్పూర్తి చేసుకున్న చిత్రం .. ప్రస్తుతం పోస్ట్ప్రొడక్షన్స్పనుల్లో బిజీగా ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 5

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kasu Mahesh Reddy Slams AP Police And TDP Leaders 1
Video_icon

పోలీసులు కొడతారు.. టీడీపీ వాళ్లు చంపుతారు
YSRCP Shekar Reddy Serious Allegations On Chandrababu Govt 2
Video_icon

సంక్రాంతిని జూదాల పండుగగా మార్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
Trump Receives Nobel From Venezuelan Opposition Leader Machado 3
Video_icon

ట్రంప్‌కు నోబెల్ బహుమతి..!
Huge Money Transactions At Betting Places In Kakinada 4
Video_icon

కాకినాడలో 150 కోట్ల బెట్టింగ్
RK Roja Sensational Reaction On Her Arrest 5
Video_icon

త్వరలో అరెస్ట్? రోజా రియాక్షన్
Advertisement
 