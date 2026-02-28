 ప్రేయసికి బ్రేకప్‌ చెప్పలేదని హీరోని మార్చేశారా? | Director Reveals Reason Behind Fired Saif Ali Khan from debut film | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రేయసికి బ్రేకప్‌ చెప్తావా? హీరోగా లాంచ్‌ అవుతావా? అసలేం జరిగిందంటే?

Feb 28 2026 3:56 PM | Updated on Feb 28 2026 4:02 PM

Director Reveals Reason Behind Fired Saif Ali Khan from debut film

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌ కెరీర్‌ పరంపర (1993) సినిమాతో మొదలైంది. అయితే దీనికంటే ముందు సైఫ్‌ బేకుడి చిత్రంతో పరిచయం కావాల్సి ఉంది. కానీ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు బ్రేకప్‌ చెప్తేనే సినిమా ఛాన్స్‌ అని డైరెక్టర్‌ కండీషన్‌ పెట్టాడని, దానికి సైఫ్‌ నిరాకరించాడని, దాంతో ఈ సినిమా అతడి చేజారిందని ప్రచారం జరిగింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత ఈ విషయంపై బేకుడి దర్శకుడు రాహుల్‌ రవాలి స్పందించాడు. ఆనాడు అసలేం జరిగిందనే విషయాలను గుర్తు చేసుకున్నాడు. అతడు మాట్లాడుతూ.. గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌ ఉందన్న కారణంతో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ను రిజెక్ట్‌ చేశానన్న వార్తలో ఏమాత్రం నిజం లేదు. అది పూర్తిగా అవాస్తవం. అతడు బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తించాడు. 

అప్పుడలా...
షూటింగ్‌కు సరిగా వచ్చేవాడే కాదు. దానివల్ల నేను ఒత్తిడికి లోనయ్యాను. యాక్టింగ్‌ బాగా చేస్తాడు, కానీ షూటింగ్‌కు రాకుండా చిరాకు తెప్పించేవాడు. సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ తనలో చాలా మార్పు వచ్చింది అని చెప్పుకొచ్చాడు. సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌ విషయానికి వస్తే.. ఆషిక్‌ ఆవారా చిత్రంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 

సినిమా
మై ఖిలాడీ తు అనారి, ఏక్‌తా రాజా, హమేశా, కీమత్‌: దే ఆర్‌ బ్యాక్‌, కచ్చే ఢాగే, దిల్‌ చహతా హై, డర్నా మానా హై, హమ్‌ తుమ్‌, ఓంకార, లవ్‌ ఆజ్‌ కల్‌, తానాజీ ఇలా అనేక సినిమాలు చేశాడు. దేవర: పార్ట్‌ 1 చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యాడు. ప్రస్తుతం హైవాన్‌, హమ్‌ హిందుస్తానీ సినిమాలు చేస్తున్నాడు.

చదవండి: ఎవరెంత రెచ్చగొట్టినా అలాగే ఉంటా: దీపికా పదుకొణె

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్‌ పెళ్లిలో ఈషా రెబ్బ‌, తరుణ్‌ భాస్కర్‌ అట్రాక్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ త్రిష.. ఎందుకో తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 3

ఉదయపూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సందడి చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్‌ : నిట్‌లో ఉత్సాహంగా స్ప్రింగ్‌స్ప్రీ–2026 (ఫొటోలు)

photo 5

తిరుపతి ఐఐటీలో ఉత్సాహంగా తిరుత్సవ్‌–2026 (ఫొటోలు)

Video

View all
TRUMP Warns Iran.. Weapons from China and Turkey to Iran 1
Video_icon

వదిలిపెట్టేది లేదు... చైనా, టర్కీ నుంచి ఇరాన్‌కు ఆయుధాలు
Massive Fire Accident In Vetlapalem 2
Video_icon

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ పేలుడు.. మంటల్లో 50 మంది..!
BJP MP Etela Rajender Open Challenge To CM Revanth Reddy 3
Video_icon

నీకు దమ్ముంటే.. రేవంత్ కు ఓపెన్ ఛాలెంజ్
3 Buses Collide in a Row at Patancheru 4
Video_icon

Patancheru: వరుసగా ఢీకొట్టుకున్న 3 బస్సులు
Vallabhaneni Vamsi meet Ambati Rambabu 5
Video_icon

అంబటిని పరామర్శించిన వంశీ
Advertisement
 