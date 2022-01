Viral Video: Man Uses Pushpa Srivalli Song Step To Calm Down Crying Baby: ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ నటించిన 'పుష్ప' క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దక్షిణాది సహా నార్త్‌లోనూ అల్లు అర్జున్‌కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని పాటలు, డైలాగులు సోషల్‌ మీడియాను ఓ రేంజ్‌లో ఊపేస్తున్నాయి. ఇక పుష్ప చిత్రంలోని 'శ్రీవల్లీ' సాంగ్‌ అన్ని భాషల్లోనూ సూపర్‌ హిట్టయ్యింది.

ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్‌ చేసిన సిగ్నేచర్‌ స్టెప్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. తాజాగా షాదాబ్‌ అలీ ఖాన్‌ అనే ఓ నెటిజన్‌ సైతం శ్రీవల్లీ సాంగ్‌ హుక్‌ స్టెప్పులేస్తూ ఏడుస్తున్న పాపాయిని జో కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ.. పాపను హ్యాపీ చేయడానికి శ్రీవల్లి స్టెప్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌ అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేయడంతో ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

ఇక ఒరిజినల్‌ శ్రీవల్లీ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌లో దుమ్మురేపుతుంది. ఇప్పటికే ఈ సాంగ్‌ 80మిలియన్‌ వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. తెలుగులో సిద్‌ శ్రీరామ్‌ ఈ పాటను పాడగా, హిందీ వెర్షన్‌లో జావేద్‌ అలీ పాడారు.