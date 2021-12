సాక్షి, హైదరాబాద్‌: టాలీవుడ్‌ హీరోలలో ఆయన ప్రత్యేకతే వేరు. విక్టరీనే ఇంటిపేరుగా మార్చుకున్న గుంటూరు మిర్చి. ఆయన స్టెప్‌ వేస్తే.. ప్రేక్షకులకు జింగిడి.. జింగిడియే. ఈ చంటిగాడు సినిమా చూపిస్తే ఇక దృశ్యమే. రీమేక్‌ హీరోగా పేరు గడించిన ఆ స్టార్‌హీరో దగ్గుబాటి వెంకటేష్‌..లేదా విక్టరీ వెంకటేష్‌. సొంత టాలెంట్‌తో తనకంటూ ఒకస్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న వెంకీ మామకు షష్టి పూర్తి శుభాకాంక్షలు చెబుతోంది సాక్షి.

మరోవైపు బాబాయ్‌ వెంకటేష్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా దగ్గుబాటి హీరో రానా ‘టీం దగ్గుపాటి సమర్పణ’లో ఒక మోషన్‌ పోస్టర్‌ను ట్విటర్‌ ద్వారా రిలీజ్‌ చేశాడు. ఇది ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Releasing the motion poster celebrating the one and only Victory V 🔥🔥🔥@VenkyMama #HBDVictoryVenkatesh pic.twitter.com/xowe9qxOOs

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) December 12, 2021