అల్లు అర్జున్‌ నటించిన వరుడు మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద నిరాశ పరిచినా తెలుగు వారి హృదయాల్లో ఎప్పటికి నిలిచిపోతుంది. వివాహం అంటే ఇలా ఉండాలి అనేట్టుగా సంప్రదాయ పద్దతిలో జరిగిన హీరోహీరోయిన్ల పెళ్లి వేడుక ప్రేక్షకులను కనువిందు చేసింది. చెప్పాలంటే వరుడు సినిమా తర్వాత చాలా మంది ఐదు రోజుల పాటు పెళ్లి వేడుకను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. అంతలా ఆకట్టుకుంది ఈ సినిమా. ఇక చిత్రంతోనే టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది భాను శ్రీ మెహ్రా. వరుడు రిలీజ్‌కు ముందు ఆమెకు వచ్చిన క్రేజ్‌ అంతా ఇంతా కాదు.

దీనికి కారణం ఆమె లుక్‌ను సస్పెన్స్‌లో ఉంచడమే. వరుడు ఫలితం ఎలా ఉన్న భాను శ్రీ మెహ్రా నటనకు మాత్రం మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అయితే ఆ తర్వాత ఆమెకు పెద్దగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో క్యారెక్టర్‌ అర్టిస్ట్‌గా, సహానటి పాత్రలతో సర్దుకుపోతుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా అల్లు అర్జున్‌పై ఆరోపణలు చేస్తూ ఆమె ఓ ట్వీట్‌ చేసింది. అల్లు అర్జున్‌ తనని ట్విటర్‌లో బ్లాక్‌ చేశాడని. దీనికి సంబంధించిన స్క్రిన్‌ షాట్స్‌ను కూడా షేర్‌ చేసింది.

‘నేను వరుడు సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌తో కలిసి నటించాను. ఈ సినిమా తర్వాత నాకు పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. కానీ నా ప్రయత్నాన్ని నేను ఆపలేదు. ఈ క్రమంలో నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. కానీ వాటిలో కూడా హాస్యాన్ని వెతుకడం నేర్చుకున్నా. కానీ ఇక్కడ చూడండి బన్నీ నన్ను ట్విటర్‌లో బ్లాక్‌ చేశాడు’ అంటూ రాసుకొచ్చింది. ఇక ఈ ట్వీట్‌ చేసిన రెండు గంటల తర్వాత ఆమె మరో పోస్ట్‌ చేసింది. ‘గ్రేట్‌ న్యూస్‌.. అల్లు అర్జున్‌ నన్ను అన్‌బ్లాక్‌ చేశాడు. నేను ఎప్పుడు అయనను నిందించలేదు’ అంటూ భాను శ్రీ రాసుకొచ్చింది. కాగా అల్లు అర్జున్‌ ఆమెను బ్లాక్‌ చేయడానికి కారణం ఏంటన్నది మాత్రం క్లారిటీ లేదు. కానీ ఆమె ట్వీట్‌ చేసిన కొద్ది క్షణాలకే బన్నీ ఆమెను అన్‌బ్లాక్‌ చేయడం గమనార్హం.

If you ever feel like you're stuck in a rut, just remember that I acted in Varudu with Allu Arjun and STILL couldn't get any work. But I've learned to find humor in my struggles – especially now that Allu Arjun has blocked me on Twitter🤷‍♀️ Go subscribe ?https://t.co/mqX2lVNjwx pic.twitter.com/ycSR5yGpfl

— Bhanushree Mehra (@IAmBhanuShree) March 18, 2023