స్టైలీష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ముద్దుల తనయుడు అల్లు అయాన్‌ నేడు 6వ పుట్టిన రోజును జరపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అయాన్‌కు సినీ ప్రముఖులు, అల్లు అభిమానుల నుంచి సోషల్‌ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇక తండ్రి అల్లు అర్జున్‌ తనయుడికి ట్విటర్‌ వేదికగా స్పెషల్‌ బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపాడు.

Many many happy returns of the day to my sweetest baby babu Ayaan . Your the love of my life. Wish u many more beautiful years to come . Love Nana #alluayaan #allufamily pic.twitter.com/fwvLSFH3Cn

— Allu Arjun (@alluarjun) April 3, 2021