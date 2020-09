ముంబై: బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్ ఇటీవల‌ కాంగ్రెస్ నాయ‌కురాలు, సినీయర్‌ నటి ఉర్మిలా మటోండ్కర్‌ను అసహాస్యం చేస్తూ ‘సాఫ్ట్‌ పోర్నో స్టార్’గా ‌ అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యల చేసిన అనంతరం తనకు మద్దతు నిచ్చిన సినీ ప్రముఖులకు ఆమె శుక్రవారం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ముంబై వివాదం నేపథ్యంలో గత కొద్ది రోజులుగా ఊర్మిళ, కంగనాల మధ్య మాటల యుద్దం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంతో కంగనా, ఉర్మిలాపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాస్పద దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ, నిర్మాత అనుభవ్‌ సిన్హా, నటుడు స్వరా భాస్కర్లతో సహా పలువురు నటీనటులు ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఊర్మిలా 25 సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో తన లాంటి వ్యక్తిని చూడలేదని, దయ, జాలితో పాటు మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నటి అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అలాంటి వ్యక్తిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేయడం దారుణం అంటూ కంగనాపై విరుచుకుపపడ్డారు. దీంతో ఈ సమయంలో తనకు అండగా నిలిచిన వారికి ఊర్మిలా ట్విటర్‌ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. (చదవండి: గ‌ట్టిగా అరిస్తే అన్నీనిజాలు అయిపోతాయా ?)

Thank you the “Real People of India” and a rare breed of unbiased,dignified media for standing by me. It’s Your victory over fake IT trolls n propaganda.

Deeply touched..humbled 🙏🏼#JaiHind

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) September 18, 2020