తేజ సజ్జా హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న తొలి రియాలిటీ గేమ్ షో ‘ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. ఈ షో నాలుగు వారాల పాటు తెలుగు భాషలో ఇంగ్లిష్ సబ్ టైటిల్స్తో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అక్టోబరు 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. పది ఎపిసోడ్స్తో ఈ సిరీస్లో రూపొందుతోంది. మోసం, మారుతున్న స్నేహాలు, ఊహించని ట్విస్టులతో సాగనున్న ‘ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’ ట్రైలర్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ షో మరింత ఆసక్తికరంగా సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
20 మంది ప్రముఖులు..
ఈ రియాలిటీ షోలో వివిధ రంగాలకు చెందిన 20 మంది ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. చిన్మయి శ్రీపాద, హర్షవర్ధన్, ప్రగతి మహావాది, శ్రీదేవి చౌదరి, నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహా, విద్యు రామన్, విష్ణు ఓయ్, శ్రావ్య వర్మ, డా. మేఘనాథ్ రెడ్డి, మౌనీషా చౌదరి, స్వీకర్ అగస్తి, ఆశికా పదుకొనే, వర్షా డిసౌజా, ప్రణవ్ అలియాస్ అభినవకవి, ఎస్ఎస్ వర్ధన్, రహత్ ఆచంట, గౌరవ్ సునీల్, సాయి రోనక్, పుప్పాల ధనుంజయ, ఫల్గుణి బంగేరా ఇందులో కనిపించనున్నారు.