 హార్స్ రైడింగ్‌.. బాహుబలి-2 జ్ఞాపకాల్లో మిల్కీ బ్యూటీ.. .! | tollywood actress tamanna shares Bahubali 2 day memories | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tamanna: హార్స్ రైడింగ్.. బాహుబలి-2 జ్ఞాపకాల్లో మిల్కీ బ్యూటీ.. !

Jan 18 2026 6:54 PM | Updated on Jan 18 2026 6:54 PM

tollywood actress tamanna shares Bahubali 2 day memories

టాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీగా పేరు తెచ్చుకున్న భామ తమన్నా. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో బిజీ అయిపోయింది. అప్పుడప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్స్‌తోనూ అభిమానులను అలరిస్తోంది. తెలుగులో పలు బ్లాక్‌ బస్టర్‌ సినిమాల్లో నటించిన ఈ బ్యూటీ తాజాగా బాహుబలి-2 మూవీ రోజులను గుర్తు చేసుకుంది.

బాహుబలి-2 కోసం గుర్రపు స్వారీ తరగతులను మరోసారి గుర్తు చేసుకుంది. ఈ మూవీ కోసం తాను చేసిన సాధనతో పాటు తల్లిదండ్రులతో దిగిన ఫోటోలను కూడా షేర్ చేసింది. ఇవీ కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తన హెయిర్ కట్ ఆ రోజుల్లో చాలా బాగుండేదని తెలిపింది. అంతేకాకుండా చివర్లో బాహుబలి ప్రమోషన్ల సమయంలో దిగిన ఫోటోషూట్ అంటూ బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కనిపించింది.

కాగా.. గతేడాది ఓదెల -2తో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన తమన్నా.. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో బిజీగా ఉంది. హిందీలో రోమియో, రేంజర్‌ లాంటి చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ
photo 2

హీరోయిన్‌ సంఘవి కూతురి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

2016లో అనసూయ ఎలా ఉందో చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 4

మేడారం సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

'యుఫోరియా' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Manda Salman Sons Sensational Comments On MLA Yarapathineni Srinivas 1
Video_icon

TDP నేతల చేతిలో చంపబడ్డ మంద సాల్మన్ కొడుకుల సంచలన వ్యాఖ్యలు
YSRCP Ashok Babu Mass Warning To Police Over Trying To House Arrest 2
Video_icon

దమ్ముంటే టచ్ చెయ్.. హౌస్ అరెస్ట్ పై అశోక్ బాబు వార్నింగ్
Revanth Reddy Great Words About YS Rajasekhara Reddy And N T Rama Rao 3
Video_icon

వైయస్సార్, ఎన్టీఆర్ పై రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసలు
AR Rahman Gives Clarity Over His Comments On Chhaava Movie 4
Video_icon

నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రెహమాన్
YSRCP Writes Letter To AP DGP Seeking Appointment 5
Video_icon

అపాయింట్ మెంట్ కోరుతూ ఏపీ డీజీపీకి MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి లేఖ
Advertisement
 