త‌న‌కు క్యాన్స‌ర్ అంటూ వ‌స్తున్న వార్త‌ల‌పై న‌టి స్వ‌స్తిక ముఖ‌ర్జీ స్పందించారు. సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా క్యాన్స‌ర్ రూమ‌ర్స్‌కు రూమ‌ర్స్‌కు చెక్ పెడుతూ స్వ‌స్తిక ముఖ‌ర్జీ ఓ పోస్ట్ రిలీజ్ చేశారు. ఇంత‌కీ ఏం జ‌రిగిందంటే..న‌టి స్వ‌స్తిక గ‌త కొంత‌కాలంగా ఓ కొత్త హెయిర్‌స్టైల్‌ను ప్ర‌యోగించింది. అందులో జుట్టును ఓ వైపు పూర్తిగా క‌త్తిరించేసి, మ‌రోవైపు కొంచెం చిన్న‌గా హెయిర్‌క‌ట్ ఉంటుంది. దీంతో స్వ‌స్తిక‌కు క్యాన్స‌ర్ వ‌చ్చిందంటూ ప‌లు ఊహాగానాలు తెర‌పైకి వ‌చ్చాయి. దీంతో వీట‌న్నింటిని స్వ‌స్తి ప‌లుకుతూ..నాకు క్యాన్స‌ర్ రాలేదు ( ఎప్పుడూ రాకూడ‌ద‌ని ప్రార్థిస్తున్నాను) నేనెప్పుడూ డ్ర‌గ్స్ తీసుకోలేదు. క‌నీసం సిగ‌రెట్ కూడా కాల్చ‌ను. ఇంత‌వ‌ర‌కూ రాహ్యాబిటేష‌న్ సెంట‌ర్‌కు కూడా వెళ్ల‌లేదు. నా జుట్టు కాబ‌ట్టి నాకు ఏం చేయాల‌నిపిస్తే అది చేస్తా. ఇక మీ అన్ని ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధాన‌మిచ్చా అనుకుంటున్నా అంటూ ట్వీట్ చేశారు. (ఇంటికే వస్తున్నా: హీరో నాని)

న‌టి స్వ‌స్తికా ముఖ‌ర్జీకి ప‌లువురు న‌టీన‌టులు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవ‌లె న‌టి స్వ‌స్తిక సోష‌ల్ మీడియాలో పెట్టిన ఓ పోస్టుకు మీరు అస్స‌లు బాలేరు బ‌హుశా ఫిల్ట‌ర్, మేక‌ప్ చేయ‌లేద‌న‌కుంటా అని ఓ నెటిజ‌న్ కామెంట్ పెట్ట‌గా స్వ‌స్తిక గ‌ట్టి కౌంట‌రే ఇచ్చారు. బాలేక‌పోతేనేం చీర్స్ అంటూ స్వీట్‌గా బ‌దులిచ్చారు. బెంగాలీ సీరియ‌ల్స్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్వ‌స్తిక చివ‌రిసారిగా దిల్ బెచారా చిత్రంలో న‌టించింది. సుశాంత్ ప్రియురాలు సంజ‌న సంఘికి త‌ల్లిగా న‌టించి మెప్పించింది. సుశాంత్ మ‌ర‌ణంపై సీబీఐ విచార‌ణ‌కు అనుకూలంగా ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగ‌తిస్తూ ట్వీట్ చేసింది. (ఎందుకీ మౌనం?: క‌ంగ‌నా)

No I don’t have cancer ( I pray I don’t have it ever), No I don’t do drugs, I don’t smoke weed/hash, No I have never visited a rehabilitation Center. It’s my head and my hair so I can and will do whatever the hell I want with it.

All questions answered ?! Now chill 😅😊🙏🏼 pic.twitter.com/G1EG71rFTH

— Swastika Mukherjee (@swastika24) August 19, 2020