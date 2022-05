Sudheer Babu Pre Look Poster From His Action Thriller Sudheer 16: యంగ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు వరుస సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు. ఇటీవలె శ్రీదేవి సోడా సెంటర్‌ సినిమాతో హిట్‌ అందుకున్న సుధీర్‌బాబు కృతిశెట్టితో కలిసి 'ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి' సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. దీంతో పాటు హర్షవర్ధన్‌ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాకు సైన్‌ చేశాడు. దానికి సంబంధించిన టైటిల్‌ పోస్టర్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ను బుధవారం (మే 11) సుధీర్‌ బాబు బర్త్‌డే సందర్భంగా విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాకు 'మామా మశ్చీంద్ర' అన్న టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇదే కాకుండా భవ్య క్రియేషన్స్‌ ఆధ్వర్యంలో సుధీర్ తన 16వ చిత్రాన్ని చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్‌ను సుధీర్‌ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆవిష్కరించింది. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ చిత్రం యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కనుంది. ఈ పోస్టర్‌లో సుధీర్‌ బాబు తలికిందులుగా పుష్‌ అప్స్‌ చేస్తూ ఆకట్టుకున్నాడు. పోస్టర్‌ ద్వారా సూపర్ ఫిట్‌గా ఉన్న సుధీర్‌బాబుకు 'హ్యాపీ బర్త్‌డే నైట్రో స్టార్‌' అని విష్ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకు మహేశ్‌ దర్శకత్వం వహించగా, జిబ్రాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇటీవల గన్స్‌ డోంట్‌ లై అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ మూవీలో శ్రీకాంత్, 'ప్రేమిస్తే' ఫేమ్‌ భరత్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.

