హీరో సుధీర్‌ బాబు ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. తాజాగా మరో మూవీని అనౌన్స్‌ చేశాడు. హర్షవర్ధన్‌ డైరెక్షన్‌లో ఓ సినిమాకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. ఇప్పటికే నటుడిగా, రచయితగా హర్షవర్థన్ గుర్తింపు పొందిన సంగతి తెలిసిందే. రొమాంటికి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ఆగస్టు నుంచి ప్రారంభం కానుంది. హీరోయిన్‌ సహా మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.

ఇప్పటికే ఈ బ్యానర్‌లో లవ్‌స్టోరీ సినిమాతో పాటు ధనుష్‌- శేఖర్‌ కమ్ముల డైరెక్షన్‌లో ఓ చిత్రం రూపొందుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సుధీర్‌బాబు ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వంలో ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమాతో పాటు కరుణ కుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో శ్రీదేవి సోడా సెంటర్‌ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పుల్లెల గోపీచంద్‌ బయోపిక్‌ సినిమాకు సైతం సైన్‌ చేశారు.

#Sudheer15 & @SVCLLP #ProdNo5 is in talented hands of #HarshaVardhan ... This is going to be a challenging journey for me and the team ... Safe to say that, it's something that I haven't tried yet 😉#NarayanDasNarang #PuskurRamMohanRoa pic.twitter.com/wx8eQL9f9I

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) July 12, 2021