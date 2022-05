యంగ్‌ టాలెంటెడ్‌ హీరో సుధీర్‌ బాబు బర్త్‌డే నేడు (మే 11). ఈ సందర్భంగా ఆయన కొత్త సినిమా నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. హర్షవర్ధన్‌ దర్శకత్వంలో సుధీర్‌ ఓ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే కదా! తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. మామా మశ్చీంద్ర అన్న టైటిల్‌తో పాటు సుధీర్‌ లుక్‌ను సైతం విడుదల చేశారు. ఇందులో హీరో స్టేజీపై సాంగ్‌ పాడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ భాషల్లో తెరకెక్కుతుండటం విశేషం.

ఈ మూవీని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై నారాయణ్‌ దాస్‌ కె. నారంగ్‌, పుస్కూర్‌ రామ్‌ మోహన్‌ రావు నిర్మిస్తున్నారు. చైతన్‌ భరద్వాజ్‌ సంగీత దర్శకుడిగా పని చేస్తుండగా పీజీ వింద సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సుధీర్‌బాబు కృతిశెట్టితో కలసి నటించిన 'ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి' త్వరలోనే విడుదల కానుంది.

Fun & action have no language barrier 🥳 #MaamaMascheendra!! Also in Hindi this time! 😃 Let's go! 🕺🏻@HARSHAzoomout @chaitanmusic @pgvinda #NarayanDasNarang @puskurrammohan @SVCLLP pic.twitter.com/RIil9JOJYi

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) May 11, 2022