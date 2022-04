సాధారణంగా బర్త్‌డేను అందరూ సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటారు. కానీ ఆయన మాత్రం జీవితంలో ఒక ఏడాది ముగిసిపోయిందని, కాబట్టి ఇది బర్త్‌డే కాదు, డెత్‌ డే అంటూ విచిత్రంగా మాట్లాడుతుంటాడు. ఆయనే సంచలన దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ. నేడు(ఏప్రిల్‌ 7) ఆయన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా అతడికి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా ఫ్యాన్స్‌ మాత్రం బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ గేయ రచయిత సిరాశ్రీ ఆర్జీవీని పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు.

సైకిల్‌ చైనుతో సినిమా

సైకీనే మార్చివేసి చరితాత్ముండై

జైకొట్టిన ఛీకొట్టిన

రాకెట్టుగ దూసుకెళ్లు రాముండితడే అని ఓ పద్యం రాసుకొచ్చాడు. ఇది చూసిన వర్మ అంతా బానే ఉంది కానీ తనను రాముడితో కాకుండా రావణాసురుడితో పోలిస్తే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డాడు. అయితే మాటల గారడీ చేసే సిరాశ్రీ.. పద్యాలతో మిమ్మల్ని ఇరిటేట్‌ చేయడం కన్నా వినోదం ఇంకేముంటుందంటూ మరో పద్యాన్ని సైతం రాసుకొచ్చాడు.

ఆర్జీవీ పద్ధతిలో

దర్జాగా బ్రతుకువారు తరచిన లేరే!

ఆర్జించిన జ్ఞానమునే

గర్జించును సింహమట్లు కడు నేర్పరిగా! అని రాసుకొచ్చాడు. ఇది చూసిన వర్మ మీరు అనుకుంది సాధించారంటూ కామెంట్‌ చేయడం విశేషం.

All well but I will be more comfortable in comparison with Ravana https://t.co/KgwFVxjlbF

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 7, 2022